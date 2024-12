Economie Bezorgdheid over stijgende minimumlonen en bedrijfsdruk op Aruba Redactie 02-12-2024 - 2 minuten leestijd

ORANJESTAD – De geplande verhoging van het minimumloon in Aruba voor 2025 en strengere arbeidsreguleringen hebben de discussie over de impact op bedrijven en de economie nieuw leven ingeblazen. Dat zegt opiniemaker Lincoln D. Gomez. “Hoewel de regering de maatregel aanprijst als een stap naar betere arbeidsvoorwaarden, waarschuwen ondernemers en analisten voor de risico’s van inflatie, stijgende bedrijfskosten en een ondermijnde economische stabiliteit.”

In de afgelopen jaren zijn opeenvolgende minimumloonsverhogingen doorgevoerd, met een stijging van 4,3 procent in 2023 naar Afl. 1.893,41 per maand, en een verdere verhoging van 4,9 procent in 2024 naar Afl. 1.986,20. Voor 2025 wordt een verhoging van 4 tot 5 procent verwacht, waarmee het minimumloon boven Afl. 2.085 per maand kan uitkomen. Deze loonsverhogingen hebben directe gevolgen voor bedrijven, met name in sectoren zoals toerisme, retail en horeca, waar overuren een grote rol spelen.

Economische druk

Stijgende lonen en hogere drempels voor overuren zetten, volgens Gomez, bedrijven onder druk. Voor veel ondernemingen met smalle winstmarges is de enige oplossing om kosten door te berekenen aan klanten, wat een inflatoire spiraal in gang kan zetten. “Dit vermindert de koopkracht van werknemers, inclusief diegenen die recent loonsverhogingen hebben gekregen. Bovendien kampen bedrijven met toenemende administratieve lasten door strengere regelgeving omtrent werkuren, wat extra kosten met zich meebrengt.”

Bovenop de stijgende lonen staan bedrijven voor een nieuwe uitdaging, aldus Gomez: “de verhoging van transactiekosten door banken voor het gebruik van betaalpassen. Volgens een ondernemer lopen de extra kosten voor zijn bedrijf op tot Afl. 200.000 per jaar.” De Aruba Financial Transaction Authority (AFTA) wordt opgeroepen om in te grijpen en deze kosten te reguleren. “Zonder actie dreigen bedrijven verder te worden belast, waardoor hun financiële positie nog verder verslechtert.”

Oplossingen

Ondernemers en analisten dringen aan op een gebalanceerde aanpak. Ze roepen de regering op om maatregelen te nemen die bedrijven helpen om de stijgende kosten te absorberen. “Dit kan door belastingverlagingen op loonheffingen en brandstof, en gerichte ondersteuning voor zwaar getroffen sectoren zoals toerisme en retail.” Daarnaast wordt de AFTA opgeroepen om de stijgende kosten van transacties met betaalpassen te reguleren, om zo bedrijven te ontlasten.

De economische uitdagingen vragen volgens critici om data-gedreven en samenwerkingsgerichte beleidsvorming. “Een dialoog tussen werkgevers, vakbonden en economen kan helpen om een evenwicht te vinden tussen het verbeteren van arbeidsvoorwaarden en het waarborgen van economische stabiliteit”, zegt Gomez.

