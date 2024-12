Algemeen Caribisch Instituut Psychologie wordt tegenhanger Nederlandse beroepsvereniging Redactie 16-12-2024 - 2 minuten leestijd

Psychologen Harald Linkels en Sandra Wichard werkten de afgelopen maanden aan de oprichting van het Caribisch Instituut Psychologie. Foto: CIP

WILLEMSTAD- Recent is het Caribisch Instituut Psychologie (CIP) opgericht als de lokale tegenhanger van het Nederlandse Instituut van Psychologen (NIP). Psychologen Harald Linkels en Sandra Wichard werkten de afgelopen maanden achter de schermen aan de oprichting van deze nieuwe lokale beroepsvereniging.

De oprichting van het CIP is ingegeven door verschillende overwegingen, waaronder de plotsklapse verdubbeling van de kosten voor het lidmaatschap bij het NIP. Tot het afgelopen jaar gold voor leden in het buitenland een speciaal tarief, maar dit tarief werd per 1 januari 2024 afgeschaft, zonder dat de betrokkenen hiervan vooraf deugdelijk op de hoogte werden gesteld. De verhoging betreft een bedrag van enkele honderden euro’s per jaar.

De verhoging van kosten van het lidmaatschap is overigens slechts één van de redenen voor de oprichting van een lokale beroepsvereniging. “Het NIP biedt geen ondersteuning voor lokale psychologen. Lokaal worden er geen conferenties of activiteiten georganiseerd en we hebben in de praktijk weinig tot geen inspraak in wat het NIP doet. In feite betaal je enkel om het NIP keurmerk te mogen gebruiken. Het CIP is opgezet om lokale psychologen actief te ondersteunen en daadwerkelijk iets toe te voegen”, aldus Wichard.

Het CIP richt zich op psychologen werkzaam in het Caribisch gebied en Suriname en staat daarnaast open voor iedereen die beroepsmatig iets met psychologie te maken heeft zoals therapeuten, coaches, onderzoekers en andere professionals die actief zijn in de psychologische dienstverlening en gerelateerde vakgebieden. “Onze uitdagingen en onze realiteiten zijn anders dan in Nederland. Er spelen dan ook heel andere vraagstukken”, aldus Linkels. De kosten voor het lidmaatschap van het CIP zullen minder dan een kwart bedragen van wat de Nederlandse beroepsvereniging momenteel in rekening brengt.

Het CIP werkte de afgelopen maanden aan de samenstelling van een eigen ethische code die CIP leden door hun lidmaatschap onderschrijven, een website, sociale mediakanalen en registratie bij de Kamer van Koophandel. “Het bestuur werkt nu verder aan de planning van activiteiten. Binnenkort gaan wij meer bekend maken over de vereniging en hoe mensen zich bij ons aan kunnen melden”, zegt Wichard.

www.psycip.com

68