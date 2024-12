Nieuws uit Nederland Extra dossiers over Bijlmerramp openbaar Dick Drayer 21-12-2024 - 2 minuten leestijd

Monument Bijlmerramp

DEN HAAG – Het Nationaal Archief in Den Haag heeft de inzagemogelijkheden uitgebreid voor dossiers over de Bijlmerramp. Vanaf 17 december zijn er 25 nieuwe dossiers toegevoegd aan de bestaande collectie van 27 dossiers, die sinds 10 september 2024 al toegankelijk waren. Hiermee komt meer informatie over de vliegramp in 1992 beschikbaar voor onderzoekers en belangstellenden.

De Bijlmerramp vond plaats op 4 oktober 1992, toen een vrachtvliegtuig van El Al, een Boeing 747, neerstortte op de flats Groeneveen en Kruitberg in de Amsterdamse Bijlmermeer. Het vliegtuig was kort na vertrek vanaf Schiphol in technische problemen geraakt. De ramp kostte 43 mensen het leven, waaronder de vier bemanningsleden aan boord, en veroorzaakte enorme schade aan de flats. Door het aantal ongedocumenteerde bewoners in de getroffen flats bleef er lange tijd onduidelijkheid over het precieze aantal slachtoffers. Het was een van de grootste vliegrampen in de Nederlandse geschiedenis en leidde tot uitgebreid onderzoek en verbeteringen in de luchtvaartveiligheid.

Er zijn geen specifieke gegevens die bevestigen dat er slachtoffers van Arubaanse en Curaçaose afkomst waren bij de Bijlmerramp op 4 oktober 1992. De getroffen flats in de Bijlmermeer werden bewoond door mensen van diverse nationaliteiten en achtergronden, waaronder veel bewoners van Surinaamse en Antilliaanse afkomst.

Openbare en beperkt openbare dossiers

De dossiers in het Nationaal Archief zijn verdeeld in twee categorieën: stukken die vrij toegankelijk zijn en stukken waarvoor een inzageverzoek moet worden ingediend. Bij de openbare documenten kan soms een verwijzing worden aangetroffen naar een beperkt openbaar dossier. Voor deze laatste categorie is inzage alleen mogelijk na goedkeuring door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De stukken kunnen worden geraadpleegd in de studiezaal van het Nationaal Archief in Den Haag. Na aanvraag bij de informatiebalie liggen de documenten binnen een half uur klaar. Vanaf 1 januari 2025 is het noodzakelijk om vooraf een plek te reserveren vanwege de verwachte drukte.

Audiovisueel materiaal gedigitaliseerd

Het archief bevat naast schriftelijke documenten ook audiovisueel materiaal dat volledig is gedigitaliseerd. Dit materiaal is toegankelijk via de inventaris op de website van het Nationaal Archief.

Het Nationaal Archief werkt aan verbeteringen in de dienstverlening rondom de dossiers over de Bijlmerramp. Updates hierover worden gedeeld via de website van het archief. Belangstellenden worden opgeroepen tijdig hun reserveringen te maken en de voorschriften voor inzage te volgen.

