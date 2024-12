Defensie Marine onderschept opnieuw drugstransport Dick Drayer 09-12-2024 - 1 minuten leestijd

ORANJESTAD – De Marine heeft alweer een groot drugstransport onderschept in de Caribische Zee. 511 kilo cocaïne was de buit op 24 november. Het nieuws is vandaag pas bekendgemaakt. Bij de onderschepping is gericht op de motoren van het drugsbootje geschoten. Het is de zevende vangst sinds de aankomst van het Nederlandse marineschip de Zr.Ms. Holland in het Caribisch gebied.

Het maritieme patrouillevliegtuig van Kustwacht Caribisch gebied zag een verdacht bootje in de Caribische zee. Zr.Ms. Holland kwam direct in actie, zette koers naar het verdachte vaartuig en stuurde haar snelle onderscheppingsvaartuigen erop af.

De bemanning van de FRISCs, het Fleet Marine Squadron en een maritiem wetshandhavingsteam van de U.S. Coast Guard, dwong de drugsboot tot stoppen. Dat lukt uiteindelijk met gerichte schoten op de motoren van het bootje.

Tijdens de actie gooiden de vier verdachte smokkelaars drugspakketten overboord. Alle pakketten zijn uit zee gevist en aan boord gebracht van Zr. Ms. Holland. In totaal is er 511 kilo cocaïne in beslag genomen.

De verdachten en de drugs zijn overgedragen aan de Amerikaanse kustwacht. De smokkelaars wachten vervolging in de Verenigde Staten.

