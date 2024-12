Economie Toerisme stuwt Arubaanse economie verder omhoog Dick Drayer 27-12-2024 - 2 minuten leestijd

ORANJESTAD – De Arubaanse economie is in de eerste helft van 2024 met 7,7 procent gegroeid ten opzichte van dezelfde periode in 2023. Dat blijkt uit het rapport State of the Economy dat vandaag door de Centrale Bank van Aruba (CBA) is gepubliceerd. Het toerisme blijft de belangrijkste motor achter deze groei.

Het aantal verblijfstoeristen nam toe met 19 procent, wat resulteerde in een totale toeristische omzet van 2,2 miljard florin. Hoewel bezoekers gemiddeld minder tijd op het eiland doorbrachten, steeg de besteding per nacht. De toename in toerisme droeg ook bij aan een groei in consumptie, zoals blijkt uit een stijging van de invoer van goederen (6,8 procent) en verbeteringen in indicatoren zoals persoonlijke leningen, huishoudelijk elektriciteitsverbruik en betalingen via het I-Pago-systeem.

Belastinginkomsten

De sterke prestaties van de toerismesector zorgden voor een stijging in de belastinginkomsten. Daarnaast ondersteunden betere arbeidsmarktomstandigheden en verhoogde economische activiteit vrijwel alle belastingcategorieën. Ook werd er geïnvesteerd in de hotelsector om het groeiende aantal bezoekers op te vangen.

Maar niet alle investeringsindicatoren lieten groei zien. Hoewel de waarde van nieuwe woninghypotheken en bouwvergunningen toenam, daalde de invoer van bouwmaterialen en de waarde van nieuwe commerciële hypotheken.

Betalingsbalans

Dankzij een groter inflow van geld via het toerisme dan de outflow via de import van goederen, kende Aruba een overschot op de betalingsbalans in de eerste helft van 2024. Dit leidde tot een toename van de officiële reserves van de CBA, die eind juni 2024 3,0 miljard florin bedroegen. De internationale reserves stegen tot 3,5 miljard florin, waarmee de waarde van de Arubaanse florin stevig gewaarborgd blijft.

Een overschot op de betalingsbalans betekent dat er meer geld het land binnenkomt dan eruit gaat en is over het algemeen gunstig, omdat het aangeeft dat Aruba meer buitenlandse valuta ontvangt dan het uitgeeft.

Inflatie

De prijzen stegen in de 12 maanden tot juni 2024 met 1,7 procent, voornamelijk door hogere kosten voor communicatie, huisvesting en voedsel. Vergeleken met juni 2023 lagen de prijzen in juni 2024 2,4 procent hoger. De CBA benadrukt het belang van inflatiecontrole om de koopkracht van de florin te behouden en blijft de ontwikkelingen nauwlettend volgen.

