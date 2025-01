Klimaat Aruba beleeft warmste jaar ooit gemeten Dick Drayer 30-01-2025 - 2 minuten leestijd

ORANJESTAD – Aruba kende in 2024 zijn warmste jaar sinds het begin van de metingen. De gemiddelde jaartemperatuur op het eiland lag op 29,1 graden Celsius, blijkt uit het klimaatrapport van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI). De hitte op Aruba past binnen de wereldwijde trend van stijgende temperaturen.

Naast de hoge temperaturen viel op Aruba minder regen dan gemiddeld. Het begin van 2024 was uitzonderlijk droog, mede door het weerfenomeen El Niño, dat in 2023 begon en tot in het voorjaar van 2024 aanhield. Dit verschijnsel zorgde doorgaans voor warmere en drogere omstandigheden. Later in het jaar werd het natte seizoen minder uitgesproken dan gebruikelijk, in tegenstelling tot eilanden als Sint Maarten en Saba, waar juist extreme neerslag viel.

Het orkaanseizoen in het Atlantisch gebied was actiever dan gemiddeld, met achttien tropische stormen waarvan elf uitgroeiden tot orkanen. Vijf daarvan bereikten de zwaarste categorieën. Toch viel er een opmerkelijke stilte in het seizoen: tussen augustus en september ontstond geen enkele orkaan, terwijl dit normaal de piekperiode is.

Volgens het KNMI tonen de klimaatgegevens aan dat Aruba, net als de rest van Caribisch Nederland, steeds vaker te maken krijgt met extreme hitte en veranderende neerslagpatronen. De effecten van deze veranderingen zijn merkbaar in het dagelijks leven en de leefomstandigheden op het eiland.

Download hier het rapport: De staat van het klimaat 2024