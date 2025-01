Aruba Arubaanse oud-premier Henny Eman overleden: ‘Hij heeft zijn leven gewijd aan het dienen van ons eiland’ Redactie 08-01-2025 - 3 minuten leestijd

Foto Nationaal Archief

Door Caribisch netwerk | Melissa Stamper

De Arubaanse oud-premier Henny Eman is overleden. De oud-leider van de Arubaanse Volkspartij (AVP) stierf maandag nadat hij op 1 januari met urgentie werd opgenomen in het Horacio Oduber Hospitaal. De AVP ervaart het overlijden van Eman als ‘een groot verdriet en een gemis’. “Henny heeft zijn leven gewijd aan het dienen van ons eiland en was een sleutelfiguur in de opbouw van onze identiteit als autonoom land. Zijn visionaire leiderschap, integriteit en vaste toewijding aan het welzijn van het Arubaanse volk zullen voor altijd in de geschiedenis verankerd blijven; en zijn inzet zal voortleven in elke hoek van ons eiland”, dat schrijft de partij.

Henny Eman is de broer van Mike Eman, die tussen 31 oktober 2009 en 16 november 2017 premier van Aruba was en nu medeformateur is voor de nieuwe regering. Door het overlijden van diens broer is het onduidelijk hoelang de formatiegesprekken zullen duren.

De Gouverneur van Aruba, Alfonso Boekhoudt, laat weten dat Aruba een ‘bevlogen politicus verliest, die leiderschap toonde in moeilijke momenten in de Arubaanse geschiedenis’. “Het economisch herstel na de sluiting van de Lago, dat onder zijn bewind is ingezet, is van grote betekenis geweest voor de latere ontwikkeling van land Aruba. Ik wens de familie Eman kracht toe in deze moeilijke dagen.” Demissionair premier Evelyn Wever-Croes (MEP) laat in een verklaring weten dat ze namens de Arubaanse overheid de nabestaanden van Eman veel sterkte wenst met hun verlies.

Ike Posner, oud-minister van Gezondheid tijdens kabinet Henny Eman III, is niets dan lovend over de eerste premier van Aruba. “Met groot verdriet herinner ik mij, Jan Hendrik Albert Eman, bij iedereen bekend als Henny. Tijdens mijn tijd als minister van Volksgezondheid diende hij als minister-president met visie en toewijding. Geboren in een familie van politieke pioniers, heeft Henny zich altijd ingezet voor Aruba. Het was een eer om met hem samen te werken. Zijn bijdragen aan ons land zullen nooit worden vergeten. Mijn gedachten zijn bij zijn familie en dierbaren in deze moeilijke tijd.” Ook collega-oud-minister en politicus Otmar Oduber prijst ‘de staatsman en bouwer van een nieuw Aruba’ en wenst de familie van Eman sterkte met het verlies.

Leven en carrière

Jan Hendrik Albert Eman, beter bekend als ‘Henny’ (20 maart 1948-6 januari 2025), Eman was de eerste premier van Aruba van 1 januari 1986 tot 9 februari 1989. Het kabinet Henny Eman I was het eerste kabinet van Aruba als het derde land van het Koninkrijk der Nederlanden. In 1990 kreeg Eman samen met alle leden van zijn kabinet de onderscheiding van Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Daarna was hij nog tweemaal premier tussen 29 juli 1994 en 30 oktober 2001. Zijn grootvader, ook Henny Eman, was de stichter van de christendemocratische partij, de Arubaanse Volkspartij (AVP), en wordt beschouwd als de grondlegger van de moderne Arubaanse politiek. Ook zijn vader, Shon A Eman, was voorman van de AVP en groot pleitbezorger van een aparte status voor Aruba binnen het Koninkrijk.

Eman studeerde rechten in Leiden en onderbrak zijn studie om naar Aruba te gaan om de ledierschap van AVP over te nemen. In 1978 behaalde hij zijn meestertitel aan de Universiteit Leiden met een scriptie over historische en juridische aspecten van de Status Aparte voor Aruba.

Vanaf 2002 tot 2008 liep een gerechtelijk onderzoek naar Eman wegens omvangrijke fraude in de zogeheten Fondo-corruptiezaak, de Fondo Desaroyo Nobo (FDN). In maart 2008 werd hij echter vrijgesproken in deze zaak. In zijn laatste ambtstermijn werd onder meer de algemene ziektekostenverzekering (AZV) op Aruba ingevoerd.