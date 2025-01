Sport Dakota kampioen Copa Betico Croes Redactie 26-01-2025 - 2 minuten leestijd

ORANJESTAD – Met een overtuigende overwinning van 6-0 heeft SV Dakota het kampioenschap van de Copa Libertador Betico Croes binnengehaald. Voor het eerst in zes jaar keert de ploeg met het felbegeerde trofee terug naar het wijkcentrum van Dakota.

De finale werd gisteren gespeeld op de nationale feestdag Dia di Betico plaatsvond in het Frans Figaroa Stadion. 24 ora was erbij. Doelpuntenmakers waren Camilo Peña (twee keer), Shemar Monticeuex, Owen van der Wijne, Over Garcia en Rolph Derisca.

Historie

De Copa Libertador Betico Croes, die sinds 2005 jaarlijks wordt georganiseerd, kende dit jaar een bijzondere finale. Net als vorig jaar stonden SV Dakota en Deportivo Nacional tegenover elkaar.

Waar Deportivo Nacional in 2023 met 2-0 zegevierde, was SV Dakota dit jaar oppermachtig. De wedstrijd werd door velen gezien als een revanche, waarbij SV Dakota het verschil maakte met een dominante prestatie.

Erelijst

De voetbalclub SV Dakota, opgericht in 1947, heeft een rijke geschiedenis in het Arubaanse voetbal. De ploeg won eerder zeventien keer het kampioenschap in de hoogste divisie en wist nu voor de derde keer de Copa Libertador Betico Croes te veroveren. De laatste keer dat Dakota deze beker in de wacht sleepte, was in 2019.

SV Dakota is meer dan een team: het biedt een plek voor voetballers van alle leeftijden, van de jongste jeugd tot de hoogste divisie. Met zo’n 175 spelers, verdeeld over verschillende categorieën, vormt de club een belangrijke pijler in de gemeenschap. Het huidige eerste elftal, onder leiding van coach Jonathan Lake, bestaat uit 25 spelers en een ervaren technische staf.