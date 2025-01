Economie Luxe cruiseschip Ilma bezoekt Aruba voor het eerst Dick Drayer 31-01-2025 - 1 minuten leestijd

ORANJESTAD – Het exclusieve cruiseschip Ilma uit de vloot van The Ritz-Carlton Yacht Collection is op 29 januari voor het eerst aangemeerd in Aruba. De komst van het luxueuze jacht werd gemarkeerd met een officiële ceremonie. Ilma is het tweede schip van The Ritz-Carlton Yacht Collection en werd in 2024 in de vaart genomen.

Met een lengte van 241 meter, een bemanning van 350 personen en 228 suites met privéterrassen, biedt het schip plaats aan 456 passagiers. De naam Ilma komt uit het Maltees en betekent “water”, een verwijzing naar de maritieme duurzaamheid van het schip.

Het schip is voorzien van hybride LNG-brandstoftechnologie en beschikt over luxe voorzieningen, waaronder gastronomische restaurants, een infinity pool, een wellnesscentrum en een uitgebreid spa-complex. De Caribische route van Ilma start in Bridgetown, Barbados, en doet Bonaire, Curaçao en Aruba aan. Na een overnachting op het eiland vertrekt het schip naar Canouan in St. Vincent en de Grenadines.

De komst van Ilma past in de strategie van Aruba om luxe cruisetoerisme te stimuleren. De overnachting op het eiland biedt gasten de kans om de Arubaanse cultuur en bezienswaardigheden te ontdekken en draagt bij aan de lokale economie. Aruba wil met dit soort bezoeken langere verblijven bevorderen, meer cruises aantrekken tijdens het laagseizoen en investeren in training en ontwikkeling binnen de cruise-industrie.