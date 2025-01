Advertentie Opleidingsprogramma ‘Gediplomeerd Secretaris’ Sander Engelbertink 09-01-2025 - 1 minuten leestijd

Themis Institute for Governance & Leadership en Governance Academy bieden op donderdag 16 en vrijdag 17 januari 2025 in Aruba het programma ‘Gediplomeerd Secretaris’ aan.

Doel van dit programma is het opdoen van kennis over en inzicht in wat belangrijke zaken zijn bij invulling van de rol van de secretaris in board en governance. Na afloop bent u beter in staat uw eigen rol als professioneel secretaris beter in te vullen, ‘board room dynamiek’ te beïnvloeden en heeft u inzicht verworven in de specifieke toegevoegde waarde die u als secretaris in een organisatie kunt leveren.

Het programma is ‘blended’: naast de twee fysieke dagen in Aruba krijgt u toegang tot ons online leersysteem met relevante literatuur en e-learnings over effectieve governance en rolinvulling als secretaris.

Voor alle vragen kunt u contact opnemen met Stèphanie Kits via [email protected]