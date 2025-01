Politie en Justitie Politie veroordeelt aanval op journalist Redactie 07-01-2025 - 1 minuten leestijd

Foto KPA

ORANJESTAD – Vrijdagmiddag vond er een incident plaats waarbij een journalist werd mishandeld in de buurt van restaurant Bohemia in Palm Beach, Aruba.

Volgens de politie zat de journalist in zijn auto toen een onbekende man hem aanviel. De verdachte vluchtte daarna te voet. Personen die bij de journalist waren, probeerden de verdachte te volgen, maar verloren hem uit het oog.

De journalist is naar het ziekenhuis gebracht, waar hij een verklaring aflegde over het incident. Commissaris van politie, de heer Arnhem, uitte zijn afkeuring over het geweld: “Het is onacceptabel dat een journalist, of wie dan ook, slachtoffer wordt van geweld. Geweld is nooit de oplossing, zeker niet tegen leden van de pers.”

Later op de dag werd de verdachte aangehouden en overgebracht naar het politiebureau in Shaba. De politie doet een oproep aan getuigen die iets hebben gezien of weten over het incident om contact op te nemen via de tiplijn 11141. Anonimiteit wordt gegarandeerd.