Aruba's inheemse geschiedenis door kunst Dick Drayer 08-02-2025

ORANJESTAD – Biblioteca Nacional Aruba presenteert de expositie KINANIK van kunstenaar Steve Francees. De tentoonstelling omvat veertien schilderijen, gemaakt in Nederland, Bonaire en Aruba, en is van 7 tot 21 februari te bezichtigen in de expositieruimte van de bibliotheek in Oranjestad.

Steve Francees groeide op in een artistieke familie en was van jongs af aan omringd door schilderkunst, muziek en een fascinatie voor de inheemse geschiedenis. Op vijfjarige leeftijd bezocht hij samen met zijn vader zijn eerste museum, het Escorial in Madrid. Later volgde hij theater- en muzieklessen, waarbij hij zich specialiseerde in gitaar en piano. Hoewel hij een studie Marketing afrondde en actief was in de commerciële sector, bleef zijn passie voor kunst en geschiedenis altijd aanwezig. Naast schilderkunst heeft hij ook een liefde voor fotografie en werkte hij jarenlang als vrijwilliger met kinderen in diverse buurten.

In 2013 studeerde hij af in Israël in pictografie, Paleo(proto)-Hebreeuws en Bijbels Hebreeuws. Toch bleef de geschiedenis van Aruba zijn grote interesse houden.

De expositie KINANIK toont schilderijen over Aruba’s geschiedenis van ongeveer 3000 jaar geleden, archaïsche sculpturen, artefacten en de interactie tussen inheemse volkeren van het vasteland en de eilanden. Ook wordt de commerciële ontwikkeling van Aruba in de Spaanse periode van de 17e eeuw belicht, evenals Oranjestad in de 19e en 20e eeuw en historische figuren. Daarnaast is er een speciale sectie gewijd aan de goudkoorts op Aruba, met kaarten en mondelinge overleveringen die bij velen nog onbekend zijn.

