Politie en Justitie Avondklok geen reden om schadeclaim te weigeren, hoge snelheid mogelijk wel Dick Drayer 11-02-2025 - 3 minuten leestijd

ORANJESTAD – Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft geoordeeld dat een verkeersongeval dat plaatsvond tijdens de avondklok in Aruba niet automatisch leidt tot uitsluiting van verzekeringsdekking. Verzekeraar Citizens had de schadeclaim van een verzekeringnemer geweigerd met als reden dat het ongeval plaatsvond tijdens de door de overheid opgelegde avondklok. Het Hof verwerpt dit argument, maar oordeelt wel dat de verzekeraar mogelijk geen schade hoeft te vergoeden als vast komt te staan dat de bestuurster met een onverantwoord hoge snelheid reed. De verzekeringnemer krijgt nog de kans om dit te weerleggen.

Op de avond van 30 april 2020 reed de dochter van de verzekeringnemer met een Kia Sportage over de L.G. Smith Boulevard in Aruba. Rond 22.05 uur, ruim een uur na het ingaan van de avondklok, verloor zij de controle over het voertuig. De auto raakte van de weg, sloeg over de kop en botste tegen een muur en een lantaarnpaal. De bestuurster raakte gewond en de auto werd total loss verklaard.

De verzekeringnemer diende een schadeclaim in bij Citizens, die de claim afwees. Volgens de verzekeraar was er sprake van grove schuld bij de bestuurster en werd de verzekering geschonden doordat het ongeval plaatsvond tijdens een periode waarin niemand zich op de weg mocht bevinden. Het bedrijf beriep zich op de polisvoorwaarden waarin staat dat schade door grove schuld of opzet niet wordt vergoed en dat er geen dekking is voor schade die verband houdt met preventieve overheidsmaatregelen, zoals de avondklok.

In eerste instantie oordeelde de rechter in Aruba dat de verzekeraar de schade wel moest vergoeden, omdat er geen bewijs was dat de verzekeringnemer onjuiste informatie had verstrekt en omdat de avondklok niet kan worden beschouwd als een maatregel die onder de definitie van “preventieve maatregelen” in de polisvoorwaarden valt. Citizens ging tegen deze uitspraak in beroep.

Het Hof heeft nu in hoger beroep bevestigd dat de verzekeraar zich niet kan beroepen op de avondklok als reden voor afwijzing van de schadeclaim. De avondklok, ingesteld om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, valt volgens het Hof niet onder de categorie “preventieve maatregelen” zoals bedoeld in de verzekeringspolis. Hierdoor mag de verzekeraar schade niet enkel weigeren omdat de auto op een verboden tijdstip op de weg was.

Wel oordeelt het Hof dat er sterke aanwijzingen zijn dat het ongeval is veroorzaakt door een te hoge snelheid, wat mogelijk als grove schuld kan worden aangemerkt. De verzekeraar had een expertiserapport ingediend waaruit bleek dat de auto op hoge snelheid uit de bocht vloog, meerdere keren over de kop ging en pas na een botsing met een muur en een lantaarnpaal tot stilstand kwam. Op basis hiervan acht het Hof voorshands bewezen dat de bestuurster onverantwoord hard reed en dat dit de oorzaak was van het ongeval.

De verzekeringnemer krijgt nu de gelegenheid om tegenbewijs te leveren en aan te tonen dat de schade niet het gevolg was van grove schuld. Dit kan door het overleggen van getuigenverklaringen of ander bewijs. Het Hof heeft de zaak voor verdere behandeling aangehouden.

