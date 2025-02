Economie Fitch Ratings onderzoekt Arubaanse economie Dick Drayer 13-02-2025 - 2 minuten leestijd

Vergadering vertegenwoordigers van Fitch Ratings met het team van het ministerie van Financiën

ORANJESTAD – Het Amerikaanse kredietbeoordelingsbureau Fitch Ratings evalueert deze week de economie en overheidsfinanciën van Aruba. De analyse speelt een belangrijke rol bij het bepalen van het financiële vertrouwen in het land, wat invloed heeft op investeerdersbeslissingen.

Fitch Ratings voert jaarlijks een beoordeling uit om een objectieve mening te vormen over de financiële situatie van Aruba. Dit gebeurt door gesprekken met verschillende betrokkenen en instanties. De eerste vergadering vond plaats met minister van Financiën Xiomara Maduro en het team van de Directie Financiën. Tijdens deze bijeenkomst werd een uitgebreide presentatie gegeven over de economische prestaties en de financiële cijfers van het land.

In maart 2024 maakte Fitch Ratings bekend dat de economische vooruitzichten voor Aruba zijn verbeterd. De kredietstatus van Aruba werd bevestigd met een score van ‘BB+’, maar opvallend was de aanpassing van het toekomstperspectief van stabiel naar positief. Dit duidde op een groeiend vertrouwen in Aruba’s vermogen om zijn financiën verder op orde te krijgen. De ‘BB+’ rating staat net onder de investment grade categorie en betekent dat Aruba redelijk in staat is om aan financiële verplichtingen te voldoen, maar kwetsbaarder is voor economische schommelingen.

De positieve vooruitzichten werden onderbouwd door verschillende factoren, zoals de sterke steun van Nederland en hervormingen in het financieel beleid. Nederland heeft tijdens de pandemie financiële steun geboden, wat is omgezet in een langlopende lening. Ook bleef toerisme een belangrijke pijler voor Aruba’s economie. Hoewel de groeisnelheid was afgenomen na de pandemie, bleven toeristische inkomsten stijgen, wat bijdroeg aan een stabiel economisch klimaat.

