Nieuws uit Nederland Nederland: Kinderen Caribische ouders vaker uit huis geplaatst Dick Drayer 15-02-2025 - 3 minuten leestijd

DEN HAAG – Caribische ouders in Nederland die getroffen zijn door de kinderopvangtoeslagenaffaire, kregen relatief vaak te maken met de uithuisplaatsing van hun kinderen. Dat blijkt uit een intern reflectierapport van de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK). In het rapport wordt erkend dat er onvoldoende aandacht was voor de impact van financiële problemen binnen deze gezinnen, wat mogelijk de druk op ouders en kinderen heeft vergroot.

Uit de analyse van de RvdK blijkt dat dertien procent van de onderzochte moeders en vaders op Aruba of Curaçao is geboren. Ook is drie procent van de kinderen uit deze dossiers afkomstig van een van deze eilanden. De onderzochte gezinnen kwamen in beeld omdat zij als gedupeerden van de toeslagenaffaire te maken kregen met een kinderbeschermingsmaatregel, vaak in de vorm van een ondertoezichtstelling of een uithuisplaatsing.

Volgens het rapport speelden in deze gezinnen vaak meerdere problemen tegelijk. “In alle onderzochte gezinnen was sprake van een vorm van huiselijk geweld, fysieke kindermishandeling of emotionele verwaarlozing of mishandeling,” stelt de RvdK. Bijna zestig procent van de gezinnen kampte daarnaast met financiële problemen of schulden. Toch werd geldgebrek in geen enkel dossier als enige reden voor een uithuisplaatsing genoemd.

Financiële problemen

De RvdK erkent dat de impact van geldzorgen op het gezinsleven en de opvoeding niet altijd goed in kaart is gebracht. “Het is van belang dat geldzorgen en de impact daarvan in beeld komen tijdens een raadsonderzoek, zodat ouders en kinderen meer passende en effectieve vervolghulp kunnen krijgen,” aldus het rapport.

De gevolgen van de toeslagenaffaire raakten deze gezinnen diep. Sommige ouders verloren hun huis, kwamen in psychische problemen of raakten verwikkeld in complexe juridische procedures. In het rapport wordt beschreven hoe financiële stress kon bijdragen aan opvoedproblemen en spanningen binnen het gezin, wat in sommige gevallen leidde tot meldingen bij jeugdbescherming.

In de onderzochte dossiers, van alle ouders, woonde 56 procent van de kinderen bij aanvang van het raadsonderzoek al niet meer bij hun ouders, maar bijvoorbeeld bij familieleden of in een instelling. Bijna 90 procent van de ouders was alleenstaand of gescheiden en 84 procent kampte met psychische problemen zoals depressie, trauma of suïcidale gedachten.

“Gezinnen leefden langdurig in een stressvolle situatie waarbij de geldzorgen in combinatie met andere problemen mogelijk een grote invloed hadden op de draagkracht van ouders en op de emotionele en fysieke beschikbaarheid van ouders voor hun kinderen,” stelt de RvdK.

Toekomst

Het reflectierapport doet verschillende aanbevelingen om beter rekening te houden met de financiële problemen van gezinnen. De RvdK pleit ervoor dat geldzorgen standaard worden meegenomen in raadsonderzoeken en dat raadsmedewerkers beter worden getraind in het herkennen en bespreken van financiële problemen. Ook wordt aanbevolen om nauwer samen te werken met hulpverleningsinstanties die ondersteuning kunnen bieden op financieel gebied.

De bevindingen sluiten aan bij bredere discussies over de gevolgen van de toeslagenaffaire, waarbij duizenden ouders onterecht als fraudeur werden bestempeld en in diepe schulden raakten. Dit rapport onderstreept dat deze crisis niet alleen financiële gevolgen had, maar ook verstrekkende gevolgen voor het welzijn van kinderen en de stabiliteit van gezinnen, waaronder die van Caribische afkomst.

