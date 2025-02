Politie en Justitie Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in zaak Oduber Dick Drayer 04-02-2025 - 2 minuten leestijd

ORANJESTAD – Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de vonnissen van het Gerecht in eerste aanleg in de zaak Flamingo, waar Otmar Oduber en Aisha Esser terecht staat. Het openbaar ministerie is het oneens met de vrijspraken in deze zaken en ook met de aan Oduber opgelegde straf.

Oduber, die minister was van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu in het eerste kabinet van premier Evelyn Wever-Croes, plaatste volgens de rechter drie spookambtenaren op de loonlijst. Hij werd vrijgesproken van passieve omkoping en het aannemen van steekpenningen, maar werd wel schuldig bevonden aan het medeplegen van oplichting en een poging tot oplichting van het Land Aruba en het misbruik van zijn functie als minister tot een gevangenisstraf van 365 dagen, waarvan 319 dagen voorwaardelijk en de maximale werkstraf voor de duur 240 uur. Ook werd Oduber ontzet uit het recht om ambtenaar te zijn voor de duur van drie jaar.

In eerste instantie werd de oud-minister ook het passief kiesrecht voor drie jaar ontzegd, maar deze maatregel kan niet worden opgelegd, nu de rechter hem vrijsprak van passieve omkoping.

De rechter sprak Aisha Esser vrij van alle drie de feiten die haar door het openbaar ministerie worden verweten.

Media

Zonder duidelijk te maken om welke media het gaat, hekelt het openbaar ministerie de berichtgeving van de pers, waarin volgens het OM een beeld wordt geschetst van een falend openbaar ministerie, dat beslissingen neemt die gebaseerd zijn op politieke keuzes. Daarbij wordt niet geschroomd om officieren van justitie en de procureur-generaal persoonlijk aan te vallen.

Maar in de zaak Flamingo heeft de rechter vastgesteld dat het openbaar ministerie volgens de regels van de wet heeft gehandeld. De hoofdverdachte in deze zaak, Otmar Oduber, is volgens deze zelfde wet ook strafrechtelijk veroordeeld door de rechter. “De kritiek die nu in de media wordt geuit is ongefundeerd en schadelijk voor de democratische rechtsstaat in Aruba”, aldus het OM.

De bewering in de media dat de officieren van justitie en de Procureur Generaal niet magistratelijk zouden handelen mist volgens het OM elke feitelijke grondslag: “Dat is schadelijk voor het vertrouwen van de burgers van Aruba in de overheid in het algemeen en het openbaar ministerie in het bijzonder.”

