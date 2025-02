Advertentie Overwinteren op Aruba Inge Poorthuis 18-02-2025 - 3 minuten leestijd

Foto Canva

Het is nog steeds winter in Nederland, dat betekent kou, regen en grijze luchten. Daarnaast heb je te maken met hoge energieprijzen, waardoor jouw huis verwarmen een flinke kostenpost wordt. Niet echt iets om naar uit te kijken. Kies er daarom voor om te overwinteren op Aruba en besteed jouw geld aan leuke dingen in plaats van aan energiekosten.

Overwinteren op Aruba heeft vele voordelen. Op het eiland in de Caribische Zee schijnt -bijna- iedere dag de zon. Ook in de wintermaanden blijft de dagtemperatuur rond 30 graden Celsius. ’s Nachts koelt het slechts enkele graden af, waardoor het ook in de avonden zeer aangenaam blijft. Op Aruba kun je iedere avond met jouw korte broek op een terras zitten in plaats van koukleumen bij de radiator in Nederland. Eén of meerdere weken doorbrengen op Aruba scheelt je qua stookkosten dus behoorlijk in jouw portemonnee. Dit geld besteed je natuurlijk liever aan een cocktail op het strand of een leuke excursie.

Wat heeft Aruba allemaal te bieden voor overwinteraars?

Aruba biedt allereerst een heerlijk klimaat voor overwinteraars. Je hoeft je even geen zorgen te maken over jouw energierekening, want verwarming heb je zeker niet nodig op Aruba. Daarnaast heeft Aruba een prachtige natuur, zowel onder als boven water. Tijdens jouw verblijf kun je bijvoorbeeld heerlijk snorkelen of duiken. Of breng een bezoek aan het prachtige nationaal park op het eiland. Natuurlijk kun je ook genieten van het strandleven. Lees alvast wat je allemaal op Aruba kunt doen in ons artikel: Top 10 van de leukste excursies op Aruba.

Werken tijdens het overwinteren op Aruba

Kun jij op afstand werken? Overleg dan eens met jouw werkgever of jij in aanmerking komt voor een workation. Zo hoef je niet al jouw vakantiedagen op te nemen om te kunnen overwinteren op Aruba. Je werkt dus de gehele periode, of een gedeelte daarvan, terwijl jij lekker op een tropisch eiland verblijft. Wil je meer weten over een workation op Aruba, lees dan ons artikel: Combineer werken en genieten tijdens een workation op Aruba.

Wil jij ook overwinteren op Aruba?

