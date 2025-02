Politie en Justitie Raadsel rond verdwijning diesel bij brandweer Redactie 03-02-2025 - 1 minuten leestijd

Foto: 24ora

ORANJESTAD – Op de luchthavenkazerne van de brandweer is een onderzoek gestart naar de mysterieuze verdwijning van een grote hoeveelheid diesel uit een trailer met meerdere verzegelde vaten.

Elke donderdag worden de crashtrucks op de luchthaven bijgevuld met diesel. Op dezelfde dag of uiterlijk op vrijdag wordt de resterende brandstof uit de trailer overgeheveld naar een opslagtank.

Bij een recente controle bleek dat een van de vaten minder diesel bevatte dan normaal. Direct werd een inspectie uitgevoerd, waarbij werd vastgesteld dat de sloten van de trailer geopend waren.

De nieuwe brandweercommandant uit Nederland heeft de zaak hoog op de agenda staan. Een eerste stap in het onderzoek is nagaan of de missende diesel is overgepompt naar een andere tank of verdwenen is door diefstal. Een controle bij het tankstation in Wayaca zou mogelijk uitsluitsel kunnen geven.

De zaak roept volgens de brandweer vragen op over de interne controle binnen de kazerne. Mogelijk heeft het incident al eerder plaatsgevonden zonder dat het werd ontdekt. Het onderzoek moet duidelijk maken of dit een eenmalig geval is of dat er sprake is van een grootschalige diefstal van brandstof.

23