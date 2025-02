Algemeen Rekenkamer Aruba: financieel beheer blijft gebrekkig Dick Drayer 01-02-2025 - 1 minuten leestijd

ORANJESTAD – De Algemene Rekenkamer Aruba constateert opnieuw structurele tekortkomingen in het financieel beheer. Dat staat in haar rapport over de jaarrekening 2019 van het Land Aruba. De jaarrekening, die pas in september 2024 definitief werd aangeleverd, toont onrechtmatigheden in de begrotingsuitvoering en onvoldoende verantwoording over de besteding van overheidsmiddelen.

Volgens de Rekenkamer wordt transparantie en goed bestuur belemmerd doordat budgetten regelmatig worden overschreden zonder goedkeuring van de Staten en gelden worden toegekend zonder wettelijke basis. Structurele verbeteringen in het financieel beheer blijven uit, waardoor dezelfde problemen als in eerdere rapporten terugkeren. “Dit kan niet langer zo doorgaan noch geaccepteerd worden,” stelt de Rekenkamer in het rapport.

De instantie benadrukt dat begrotingsnormen geen doel op zich mogen worden, maar moeten bijdragen aan duurzame overheidsfinanciën. Gebrek aan consistente boekhouding en onderbouwing van het exploitatiesaldo over 2019 leidt tot een vertekend financieel beeld. De Rekenkamer roept de overheid op om transparantie en tijdige verantwoording als een vast onderdeel van de begrotingscyclus te waarborgen.