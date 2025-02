Algemeen Uitbraak norovirus op cruiseschip Rotterdam Dick Drayer 12-02-2025 - 2 minuten leestijd

ORANJESTAD – Een dag na het verlaten van Aruba heeft het cruiseschip Rotterdam van Holland America Line een uitbraak van een maag-darminfectie gemeld. Volgens het Amerikaanse Centrum voor Ziektecontrole en Preventie (CDC) zijn in totaal 107 passagiers en 12 bemanningsleden ziek geworden, wat neerkomt op ruim vier procent van het totaal aantal opvarenden.

De uitbraak werd op 7 februari gemeld bij het CDC. Het is onduidelijk of de besmetting al aanwezig was voordat het schip de haven van Aruba aandeed. De eerste ziektegevallen werden op 7 februari geregistreerd en de besmettingen zijn sindsdien opgelopen. De CDC heeft bevestigd dat het norovirus, een zeer besmettelijk virus dat zich gemakkelijk verspreidt via besmet voedsel, water of oppervlakken, de vermoedelijke oorzaak is van de uitbraak.

Dit incident markeert de zevende uitbraak op een cruiseschip die door het CDC in 2025 is geregistreerd en de vierde die wordt toegeschreven aan norovirus. Eerder werd een onbekende uitbraak met vergelijkbare symptomen vastgesteld op de Royal Caribbean Radiance of the Seas, die vanuit Tampa vertrok.

Als reactie op de uitbraak heeft Holland America Line de schoonmaak- en ontsmettingsprocedures aangescherpt, monsters verzameld voor testen en besmette passagiers en bemanningsleden geïsoleerd. De bemanning en de cruisemaatschappij blijven in overleg met de CDC, die de situatie op afstand monitort.

Het schip Rotterdam vaart momenteel een 12-daagse Panama Canal Sunfarer-cruise die op 2 februari vertrok uit Fort Lauderdale, Florida. De reis omvat stops in onder andere Half Moon Cay (Bahama’s), Oranjestad (Aruba), Cartagena (Colombia), Colón (Panama), Limón (Costa Rica) en Montego Bay (Jamaica). Komende vrijdag, 14 februari keert het schip terugkeren naar Port Everglades, waarna het vertrekt voor een nieuwe negendaagse cruise naar het zuidelijke Caribisch gebied.

