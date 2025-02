Advertentie Uitgerust op reis naar Aruba met een overnachting op Schiphol Inge Poorthuis 04-02-2025 - 7 minuten leestijd

Een reis naar Aruba kan behoorlijk vermoeiend zijn. De lange vlucht, al dan niet met tussenstop. De reis van huis naar Schiphol voorafgaand aan de vliegreis. De extra tijd die je hiervoor incalculeert omdat het misschien druk op de weg is of omdat de trein vertraging kan hebben. Daarnaast de soms lange wachttijden op Schiphol. Al met al een tijdrovende en stressvolle onderneming. Wil je toch uitgerust beginnen aan jouw reis naar Aruba? Denk dan eens aan het boeken van een overnachting op luchthaven Schiphol.

De vliegtijd vanaf Schiphol naar Aruba is al gauw 10 uur en 15 minuten, indien je voor een rechtstreekse vlucht kiest. Wordt er tijdens jouw vlucht een stop gemaakt, dan loopt de reistijd al snel op naar meer dan 12 uur.

Daarnaast wordt voor intercontinentale vluchten normaal gesproken geadviseerd om 3 uur van te voren op de luchthaven aanwezig te zijn. Als je dan niet net naast de deur van Schiphol Airport woont, zul je tijdig vanuit huis moeten vertrekken. Met natuurlijk de risico’s van files onderweg of verstoringen in het treinverkeer naar de luchthaven. Wil je deze lange reisdag inkorten, denk er dan eens over om de dag voor vertrek alvast naar Schiphol te gaan. Boek een hotel nabij de luchthaven en skip daarmee de autorit of treinreis op de dag van vertrek.

Voordelen van een hotelovernachting op Schiphol

Luchthaven Schiphol – foto Inge Poorthuis

Eén van de eerste, en misschien wel leukste, voordelen van een overnachting op Schiphol is dat jouw welverdiende vakantie een dag eerder begint! Je kunt in alle rust thuis jouw koffers inpakken, de laatste dingen regelen en jouw huis goed afsluiten alvorens richting Schiphol te vertrekken. Of je dit nu al in de middag wilt doen, of pas na de spits naar Schiphol rijdt, aan jou de keuze.

Inchecken in jouw hotelkamer vlakbij de luchthaven kan in de meeste gevallen vanaf 15:00 uur. Ben je vroeg, dan kun je er zelfs nog voor kiezen om de middag in bijvoorbeeld Amsterdam door te brengen. Meestal is er een 24 uurs receptie aanwezig, dus als je later in de avond wilt aankomen is dat ook geen probleem.

Hotels rondom de luchthaven zijn vaak van alle gemakken voorzien. Denk daarbij aan spa- en wellnessfaciliteiten, een fitnessruimte, een zwembad, één of meerdere bars en restaurants of zelfs een bioscoop. Je hoeft je de avond voor vertrek dus niet te vervelen.

Met eigen vervoer of per trein naar Schiphol

Luchthaven Schiphol – foto Inge Poorthuis

Kom je met de auto naar Schiphol dan kun je vaak voordelig parkeren bij het hotel en de hele vakantie jouw auto daar laten staan. De meeste hotels bieden een gratis shuttleservice per bus van en naar het luchthavengebouw. Na terugkomst van jouw reis kun je dan weer gebruikmaken van dezelfde shuttlebus om je naar het hotel te laten brengen waar je je auto dan ophaalt.

Wil je met de trein naar Schiphol komen, geen probleem. Je kunt dan gebruik maken van de shuttleservice van Schiphol Airport naar het geboekte hotel. Op de dag van vertrek brengt de shuttlebus je dan weer naar Schiphol en zet je netjes voor de vertrekhal af.

Het grootste voordeel van een nacht van te voren in een hotel vlakbij Schiphol verblijven, is dat je op de dag dat je gaat vliegen uitgerust opstaat. Je hoeft niet meer het hele land te doorkruisen met de trein of auto. Je hebt geen last van files onderweg of treinen die uitvallen. De shuttlebus brengt je in de meeste gevallen binnen 15 minuten van je hotel naar de airport.

Uitgerust op reis naar Aruba met een overnachting op Schiphol

Wil jij zonder stress op tijd op de airport zijn? Files en storingen op het spoor vermijden? Boek dan hier een hotel vlakbij de luchthaven Schiphol voor de nacht voor vertrek van jouw vlucht. Gun jezelf om uitgerust aan boord te stappen in het vliegtuig, zodat jouw vakantie op Aruba direct goed kan beginnen.

Tip: wat voor de heenreis geldt, geldt natuurlijk ook voor de terugreis. Na een lange, wellicht slapeloze, vlucht met jetlag in je auto of de trein stappen om naar huis te gaan is niet echt een ontspannend vooruitzicht. Boek daarom ook een overnachting in de omgeving van Schiphol na terugkomst van jouw vakantie op Aruba. Wel zo relaxt!

Hoe voorkom ik dat ik door een treinstoring mijn vlucht mis? Boek een nacht een hotel in de buurt van de luchthaven voordat je vertrekt. Je begint zo uitgerust aan je reis. Hoe voorkom ik dat ik door files te laat op Schiphol aankom? Kom één dag eerder naar Schiphol en boek een hotel in de buurt. Parkeer je auto de gehele vakantie bij het hotel en maak gebruik van de gratis shuttleservice van en naar de luchthaven.

