Vacatures Aruba Vacature Algemeen Directeur Curaçao Melanie Zandwijk 11 februari 2025

Korpodeko is een ontwikkelingsbank met als doel het bevorderen van de evenwichtige en autonome ontwikkeling van Curaçao op sociaal-economisch, cultureel en educatief gebied. In een veranderende omgeving speelt Korpordeko een actieve rol in het stimuleren van de economie van Curaçao en het promoten van Curaçao als vestigingsplaats voor bedrijven.

Namens Korpodeko is Deloitte Dutch Caribbean op zoek naar kandidaten voor de functie van: Algemeen Directeur

De Algemeen Directeur (AD) bij Korpodeko heeft als primaire taak om Korpodeko te transformeren naar deze nieuwe rol binnen de gemeenschap.

De functie

Als Algemeen Directeur (AD) bent u eindverantwoordelijk voor het bestuur van Korpodeko. U coördineert de uitvoering van werkzaamheden en fungeert als een belangrijke schakel tussen de verschillende afdelingen. U leidt het managementteam en overziet de operationele procedures van de organisatie. In samenspraak met de Raad van Commissarissen stelt u strategische plannen op, inclusief het personeelsbeleid, en vertaalt deze naar meerjarenplannen. Daarnaast voert u als AD, ondersteund door de Financieel Directeur (FD), het dagelijks bestuur en zorgt u voor naleving van interne richtlijnen, wetgeving en toezichtvereisten, zoals vastgesteld door de CBCS.

De AD is verantwoordelijk voor het:

Vertegenwoordigen van Korpodeko binnen en buiten de organisatie, zowel juridisch als operationeel.

Samenwerken met de Raad van Commissarissen en periodiek rapporteren over het beleid.

Beleid formuleren en voorleggen voor goedkeuring aan de Raad van Commissarissen.

Vaststellen van organisatiedoelen en ondernemingsstrategieën in overeenstemming met de visie van de Raad van Commissarissen.

Coördineren van budgetten, contracten en overeenkomsten in overleg met de Financieel Directeur.

Optimaliseren van de concurrentiepositie van de organisatie.

Analyseren en verbeteren van bedrijfsprocessen met methodieken zoals Continuous Improvement.

Vertegenwoordigen van de organisatie bij belangrijke gelegenheden en activiteiten.

Waarborgen van efficiënte en tijdige rapportages aan de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS).

Uw profiel

U beschikt over een afgeronde WO-opleiding, bij voorkeur in bedrijfseconomie, bedrijfskunde of een gelijkwaardige richting. U heeft minimaal 10 jaar werkervaring, waarvan ten minste 5 jaar in een leidinggevende functie binnen een financiële instelling. U beschikt over diepgaande kennis en ervaring met financieel-economisch beleid, kredietverlening, HR-beleid, verandermanagement en actuele kwaliteitseisen. U vertoont een sterk financieel en commercieel bewustzijn en beschikt over uitstekende besluitvaardigheid en strategisch denkvermogen. Uw plan- en organisatievaardigheden zijn van hoog niveau, waardoor u in staat bent om complexe projecten succesvol te leiden. Met uw innovatieve en risicogerichte aanpak weet u interne en externe conflicten te herkennen en op te lossen, en kunt u opereren in politiek gevoelige omgevingen. U kenmerkt zich door inspirerend en coachend leiderschap, waardoor u zowel individuen als teams naar betere prestaties kunt leiden. Als resultaat- en mensgerichte leider bent u in staat om een heldere visie te ontwikkelen en deze op inspirerende wijze te communiceren naar zowel stakeholders als medewerkers. Tot slot beschikt u over uitstekende communicatieve vaardigheden in het Papiaments, Nederlands en Engels, zowel mondeling als schriftelijk.

Het aanbod

Onze klant biedt een uitdagende functie in een dynamische omgeving met een arbeidsvoorwaardenpakket dat in lijn ligt met de relevante regelgeving en daaraan gekoppelde normen, zoals toegepast door de overheid van Curaçao. Korpodeko is in de Landsverordening Normering Topinkomens aangemerkt als ‘grote onderneming’.

Procedure

Deloitte Dutch Caribbean zal deze procedure uitvoeren namens Korpodeko. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Mw. Eliane Haseth, via +5999 433 3333 of via [email protected]. U kunt uw sollicitatiebrief en CV uiterlijk 23 februari 2025 e-mailen naar Mw. Eliane Haseth via [email protected]. U ontvangt binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging. Een assessment, een referentieonderzoek en een medisch onderzoek kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure. Uw sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld.

