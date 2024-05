Nieuws op Aruba Kitesurfen op Aruba Inge Poorthuis 13-05-2024 - 15 minuten leestijd

Aruba staat bekend als ‘One Happy Island’. Zon, zee en strand voeren hier de boventoon. Maar wist je dat je ook heel goed kunt kitesurfen op Aruba? De passaatwind in combinatie met een kalme zee en heerlijke temperaturen vormen samen de perfecte ingrediënten om het water op te gaan voor een kitesessie. Kiten is zelfs zo populair dat er op het eiland een jaarlijks kitesurfevenement wordt gehouden: het Aruba Hi-Winds festival. Aruba is dus een perfecte plek om te (leren) kitesurfen.

Kitesurfen is misschien wel één van de meest uitdagende sporten die je op Aruba kunt beoefenen. Houd jij van snelheid en heb jij geen hoogtevrees, dan is kiten iets voor jou! Hadicurari Beach is de bekendste plek op Aruba om te kitesurfen. Dit is het walhalla voor kiters. Liefhebbers van kitesurfen komen hier graag bij elkaar om te (leren) kiten.

Wat is kitesurfen of kiten?

Kitesurfen of kiten is een vorm van watersport. De watersporter (kiter) staat op een kleine surfplank en laat zich voorttrekken door een vlieger (kite). Eigenlijk is kiten een variant op windsurfen, waarbij gebruik wordt gemaakt van een zeil in plaats van een vlieger. Doordat de vlieger voor een liftend effect zorgt kun je tijdens het kiten hoge en verre sprongen maken.

Daarnaast kun je tijdens het kitesurfen hoge snelheden behalen. Het snelheidsrecord staat op naam van Fransman Alex Caizergues, hij behaalde in 2017 een topsnelheid van ruim 107 kilometer per uur! Zo snel zal de gemiddelde kitesurfer dan niet over het water racen, maar snelheden rond 80 kilometer per uur zijn goed haalbaar.

Naast dat je een hoge snelheid kunt behalen tijdens het kitesurfen is het ook populair om allerlei stunts in de lucht uit te voeren. Voordat je hier aan kunt beginnen moet je eerst de basisbeginselen van het kiten onder de knie hebben.

Waarom is Aruba zo populair bij kiters?

Aruba wordt omringd door de helderblauwe, warme Caribische Zee. De gemiddelde dagtemperatuur op Aruba is het hele jaar door rond 30 graden Celsius. ’s Avonds en ’s nachts koelt het slechts enkele graden af. De watertemperatuur is daardoor vrij constant met zo’n 27 graden Celsius. Dit maakt het eiland tot een ideale bestemming waar je het hele jaar door vakantie kunt vieren.

Kiters hebben echter ook wind nodig om hun sport te kunnen beoefenen. En dat maakt Aruba zo uniek, het eiland is gezegend met een constante passaatwind uit het noordoosten. Deze passaatwind zorgt voor windsnelheden rond 25 kilometer per uur. Dat komt overeen met windkracht 4 op de schaal van Beaufort.

Hoewel de passaatwind vrij constant is, kan het af en toe voorkomen op Aruba dat het een dag of enkele dagen achter elkaar zo goed als windstil is. Dit heeft meestal te maken met een storing in het gebied, in de vorm van een op afstand passerende tropische storm of orkaan. Overigens, Aruba ligt buiten de zogenaamde hurricane belt, waardoor de kans op een tropische storm of orkaan zeer minimaal is.

De beste plek om te kitesurfen op Aruba

De populairste plek om te kiten op Aruba is Hadicurari Beach (ook wel Fisherman’s Huts of The Huts genoemd). Het ligt in het noorden van het eiland, aan het einde van Palm Beach voorbij het Hyatt Regency Aruba Resort. Het strand is wat rotsachtig, maar het water is er ondiep en kalm. Het is ook de favoriete plek voor lokale gezinnen met kinderen. Naast dat je hier veel kiters ziet, is het ook een geliefde plek voor windsurfers. Hadicurari Beach is ook dé plek om kitesurfles te nemen, op dit strand zijn meerdere kitescholen te vinden. Kitesurfers van alle niveaus kunnen terecht op deze plek.

Ook Eagle Beach, dat ten zuiden van Palm Beach ligt, is een geschikte plek voor beginnende kiters. Hier vind je een langgerekt hagelwit zandstrand. Perfect om je kiteset op te bouwen. De zee is hier kalm en je loopt eenvoudig het water in.

Aan de oostkant van het eiland, met ruige kust en hoge golven, zijn ook nog enkele populaire plekken om te kitesurfen. De golven kunnen hier soms enkele meters hoog zijn, dus deze plekken zijn zeker niet geschikt voor beginners. Gevorderden kunnen terecht bij Boca Grandi, Bachelor’s Beach, Andicuri Beach en Dos Playa. Al deze kitesurfplekken liggen aan de oostzijde van Aruba.

Hoe ziet een kitesurfles er uit?

Een kitesurfles kan voor iedereen nuttig zijn. Of je nu voor het eerst kennismaakt met kiten of al meer ervaring hebt, op elke niveau valt iets te leren. Een kitesurfles begint vaak met uitleg over belangrijke veiligheidsregels en procedures. Je wilt namelijk geen gevaar zijn voor jezelf of voor anderen op het water.

In een cursus kiten voor beginners leer je eerst hoe je jouw uitrusting opbouwt. Zodra dit met je doorgenomen is kan het echte werk beginnen en start je met het leren beheersen van de kite (vlieger). Op het strand krijg je uitleg over hoe je de kite kunt laten opstijgen en laten landen. Dit oefen je een paar keer, totdat je dit onder controle hebt.

Vervolgens ga je samen met je instructeur het water in. Het surfboard blijft nog even achterwege in deze fase. Je start met hetzelfde wat je zojuist op land hebt geleerd. Je laat de kite gecontroleerd opstijgen en dalen maar dan vanuit het water. Daarna ga je beginnen met het zogenaamde body dragging, je laat hierbij jouw lichaam voortslepen door de kite. Het is belangrijk om dit te oefenen, mocht je tijdens het kiten jouw board zijn kwijtgeraakt, dan zul je deze techniek ook moeten toepassen. Daarnaast krijg je alvast feeling met de kite.

Zodra de instructeur tevreden is over de uitvoering van deze stappen mag jij het board ophalen en weer te water gaan. Voor velen is dit wellicht het lastigste onderdeel, op het board blijven staan en varen. De ervaren instructeurs coachen je tot je ook deze stap onder controle hebt. Tijdens de lessen blijven zij bij je in de buurt met een bootje. Mocht je te ver afdrijven van de kust, dan kunnen zij je weer aan land brengen.

Hoeveel kitelessen heb je nodig?

Het aantal lessen dat je nodig hebt om te leren kiten verschilt nogal per persoon. Het is veelal afhankeljik van jouw ervaring. Heb je bijvoorbeeld al eens gevliegerd met een grote vlieger met meerdere lijnen, dan zal het controle krijgen over een kite je een stuk makkelijker af gaan. Maar ook wanneer je al eens eerder op een board hebt gestaan, bijvoorbeeld tijdens (wind-)surfen, zul je hier al meer feeling voor hebben dan iemand die dit voor het eerst doet.

Globaal gesproken hebben de meeste mensen ongeveer tien tot twaalf uur nodig om startklaar te zijn. Dit staat vaak gelijk aan een cursus van drie lessen van drie à vier uur per keer. Natuurlijk zijn er uitzonderingen op de regel, er zijn mensen die het kunstje binnen een dag onder de knie hebben. Schaam je niet als je iets meer tijd nodig hebt dan een ander. Je kunt beter in één keer de technieken goed onder controle krijgen dan dat je iedere keer ‘gered’ moet worden uit zee.

Aruba Hi-Winds (kite-)surfevenement

Aruba Hi-Winds is het grootste kite- en windssurfevenement van de Cariben. Het wordt normaal gesproken jaarlijks gehouden in de maanden juni of juli. Dit jaar is het evenement van 8 t/m 13 mei 2024. Het deelnemersveld bestond uit kiters en surfers van over de hele wereld. Ook werden er mountainbike races georganiseerd en traden er live bands op.

Het evenement wordt op Hadicurari Beach bij de Fisherman’s Huts gehouden. Hier strijden de windsurfers tegen elkaar. Het kitesurfgedeelte van dit evenement vindt plaats aan de oostkust van Aruba bij Boca Grandi.

Wil jij ook kiten op Aruba?

Wil jij ook graag kiten op Aruba? Misschien kun je al kitesurfen en staat het eiland hoog op jouw wensenlijst? Of wil je juist naar Aruba om het kiten onder de knie te krijgen? Dit is een goed moment om naar Aruba te reizen en te gaan kitesurfen.

Je kunt ervoor kiezen om een los vliegticket naar Aruba te reserveren en zelf voor onderdak te zorgen. Een andere opties is om een pakketreis te boeken naar Aruba. In dat geval zijn naast het vliegticket, een accommodatie en transfers van en naar de luchthaven van Aruba inbegrepen.

Wil je dichtbij Hadicurari Beach verblijven? Palm Beach ligt vlakbij Hadicurari Beach, zodat je in mum van tijd bij het kitestrand bent. Ideaal wanneer je van plan bent om veel te gaan kiten.

Om zeker te zijn van een plek voor kitelessen kun je alvast online een plek reserveren. Zo kom je eenmaal op Aruba aangekomen niet voor verrassingen te staan. Heb je nog geen ervaring met kitesurfen of kiten, dan is een beginnerscursus iets voor jou. Heb je al meer ervaring, maar is het misschien alweer iets langer geleden dat je op een board hebt gestaan, dan zijn een aantal kitesurflessen om je skills weer op te frissen een goed idee.

