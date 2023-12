Herintroductie van de bedreigde Lora in Aruba is er een van lange adem

ORANJESTAD – Op Aruba is een ambitieus project onderweg om de bijna uitgestorven lora, een inheems papegaaiensoort, weer in het eilandecosysteem te introduceren. De Fundacion Parke Nacional Aruba (FPNA), samen met lokale en internationale partners, zet zich in voor de bescherming en herintroductie van de Amazona barbadensis, ook bekend als de Yellow Shouldered Amazon.

Deze inspanning, die de volledige steun van de Arubaanse gemeenschap vereist, is niet alleen een strijd voor biodiversiteit, maar ook een herstel van cultureel erfgoed.

Ooit was de kleurrijke lora een veelgezien dier in het Arubaanse landschap. Maar door menselijke activiteiten zoals jacht en habitatverlies is de vogel bijna verdwenen. De IUCN, een wereldwijde autoriteit op het gebied van natuurbehoud, heeft de lora geclassificeerd als Critically Endangered, oftewel ernstig bedreigd. Dit betekent dat ze op het punt staan om in het wild uit te sterven.

Wet

In 2017 is een wet aangenomen ter bescherming van inheemse flora en fauna op Aruba, waaronder de lora. Deze wet is een onderdeel van een wereldwijd initiatief om bedreigde soorten te beschermen, in lijn met overeenkomsten zoals CITES (de Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) en SPAW (het Specially Protected Areas and Wildlife Protocol).

De herintroductie van de lora is een complexe taak. Het vereist niet alleen het fokken van vogels in gevangenschap, maar ook het waarborgen van een geschikte leefomgeving en het verminderen van bedreigingen zoals invasieve soorten. Het project van de FPNA is gericht op het creëren van een zelfvoorzienende lora-populatie die in staat is zichzelf in stand te houden.

Dit project heeft verstrekkende betekenis voor Aruba. De lora is niet alleen belangrijk voor de biodiversiteit, maar ook voor het ecotoerisme. Het herstel van de lora-populatie kan een boost geven aan de lokale economie en bijdragen aan het bewustzijn over natuurbehoud. Daarnaast weerspiegelt de lora een deel van de Arubaanse identiteit en cultuur, waardoor het behoud ervan ook cultureel van belang is.

De inzet van de FPNA en de steun van de Arubaanse gemeenschap zijn cruciaal voor het slagen van dit project. Het gaat niet alleen om het redden van een vogelsoort, maar ook om het behouden van de natuurlijke rijkdom van het eiland voor toekomstige generaties.

Zoals een recente bezoek van Prinses Beatrix aan de FPNA benadrukt, is er hoop voor de lora. Met gezamenlijke inspanningen en ondersteuning, kan de lora binnenkort weer vrij rondvliegen in de Arubaanse natuur.