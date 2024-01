Cruisetoerisme begint in 2024 voortvarend op Aruba

ORANJESTAD – Het jaar 2024 is uitstekend begonnen voor Aruba Ports Authority. In de eerste week van het jaar werden twee nieuwe cruiseschepen verwelkomd, waaronder de Norwegian Cruise Line (NCL) – Viva, het nieuwste schip in de vloot van NCL.

De Norwegian Viva, een superior klasse cruiseschip van Norwegian Cruise Line, is het tweede schip van de zes Project Leonardo-klasse schepen. De Norwegian ontving dit schip op 3 augustus 2023 en hield een week later de inauguratie.

Met een 9-daagse route (New Year’s Cruise) bracht de Norwegian Viva op de tweede dag van het jaar meer dan 3600 bezoekers naar Aruba. Norwegian Cruiselines staat daarmee op de derde plaats van cruisemaatschappijen die de meeste passagiers naar Aruba brengen.

Het tweede cruiseschip dat in de eerste week van het jaar aankwam, was de Royal Caribbean – Oasis of the Seas, onderdeel van de Oasis Class-schepen. De Oasis of the Seas, een van de grootste cruiseschepen die momenteel in bedrijf zijn, bracht op 3 januari meer dan 6700 bezoekers naar Aruba, een recordaantal voor de haven en voor Aruba wat betreft het aantal passagiers voor een enkel cruiseschip.

Dit overtrof het record van haar zusterschip Symphony of the Seas, dat in november 2023 ongeveer 6500 bezoekers naar het eiland bracht. Oasis of the Seas biedt ook een 9-daagse route (New Year’s Cruise).

“Na het afsluiten van 2023 met meer dan 98 procent herstel in passagiersaantallen vergeleken met 2019, is APA zeer tevreden met de start van 2024 die een goed jaar voor de cruise-industrie in Aruba voorspelt. De inaugurele bezoeken van Norwegian Viva en Royal Caribbean Oasis of the Seas tonen aan dat de cruisemaatschappijen hun vertrouwen in Aruba blijven stellen,” aldus de CEO van APA, Marc Figaroa, tegen NoticiaCla.