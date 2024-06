Opinie Opinie: Is Aruba bereid om lessen te leren van de Canarische eilanden? Redactie 24-06-2024 - 2 minuten leestijd

Aruba kampt met een groeiend probleem van massatoerisme dat zowel de kwaliteit van leven van de lokale bevolking als de toeristische ervaring van bezoekers aantast. Met een bezoekersdichtheid en -intensiteit die aanzienlijk hoger is dan die van de Canarische Eilanden, is het eiland voorbij zijn optimale toerismepunt.

Door Greg Peterson | Aruba Birdlife Conservation

In april protesteerden duizenden mensen op de Canarische Eilanden tegen hun onhoudbare toerismemodel. Vergelijkbare protesten klinken in Amsterdam, Venetië, Barcelona en vele andere toeristische bestemmingen.

“Meer is niet beter”; in feite komt meer met een prijs. Voortdurende ‘nieuwe toerismerecords’ tasten zowel de toeristische ervaring van bezoekers als de kwaliteit van leven van de lokale bevolking aan.

Aruba ontvangt 11.451 bezoekers per km², aanzienlijk meer dan de 2.167 bezoekers per km² van de Canarische Eilanden. Aruba heeft 19,6 bezoekers per inwoner per jaar, vergeleken met 7,4 bezoekers per inwoner per jaar op de Canarische Eilanden. Zowel de dichtheid als de intensiteit voor Aruba in vergelijking met de Canarische Eilanden moeten worden gezien als serieuze ‘rode vlaggen’.

Het omslagpunt voor toeristische bestedingen op Aruba, het ‘optimale punt”’, werd bereikt bij acht bezoekers per inwoner per jaar. We zitten nu ver boven dit aantal en hebben het meer dan verdubbeld, met bijna twintig bezoekers per inwoner. Het toerisme op Aruba is overgegaan naar een staat van afnemende opbrengsten.

Bedreigingen

Milieuvervuiling, overmatig gebruik van middelen (stroomstoringen), afvalbeheerproblemen (RWZI), schade aan ecosystemen (off-road rijden met UTV’s), druk op de woningmarkt waardoor huizen minder betaalbaar worden voor de lokale bevolking, kwaliteit van leven (overvolle openbare stranden, geluidsoverlast, verkeersopstoppingen, stijgende kosten van levensonderhoud, en meer). En laten we het verlies van lokale cultuur niet vergeten. Altijd toerisme vooropstellen, tast onze unieke culturele identiteit en tradities aan.

In Aruba wordt de druk van massatoerisme steeds zichtbaarder, niet alleen voor de lokale bevolking. Ook onze trouwe bezoekers roepen om een duurzamer toerismemodel.

Waarom kan Aruba niet leren van de Canarische Eilanden, Venetië, Barcelona, Amsterdam en andere massatoerismebestemmingen? Is het niet tijd om bezoekerslimieten te overwegen? Is de nieuwe leus niet ‘kwaliteit boven kwantiteit’? Of gaat onze toerismesector ook laten zien hoe koppig het kan zijn en wachten tot er nog meer schade is aangericht voordat er een serieuze koerswijziging wordt overwogen?