Feestdagen, wat te doen tegen heimwee naar de Cariben?

DEN HAAG – Voor verschillende Caribische studenten in het buitenland is december een verdrietige periode, omdat de heimwee naar de eilanden weer oplaait. Hoe kun je daar het beste mee omgaan? Twee oud-studenten delen op Caribisch Netwerk hun ‘gouden tips’ aan alle studerende jongeren én hun ouders.

Oud-student Claudio Fray spreekt uit ervaring. “Ik heb gehuild”, zegt hij. “De eerste keer Kerst in Nederland heb ik het alleen gevierd. Dat was heel confronterend.”

“Als je nergens bent op Kerstdag, wat zegt dat eigenlijk? Je kunt boos en verdrietig zijn, maar je kunt vanaf nu ook beslissen: ik ga een netwerk bouwen van mensen en vrienden in Nederland die ik leuk vind! Die mindset heeft me heel veel gebracht.”

Fray (29) is nu ‘growth hacker’ bij Sprints & Sneakers. Hij helpt ondernemers te ontwikkelen op het gebied van leiderschap en hoe bedrijven hun netwerk kunnen uitbreiden.

“Het ergste wat je kunt doen is jouw gevoelens onderdrukken”, zegt hij. “Ga maar lekker janken. Het is een overgangsperiode, je moet je leven opbouwen in Nederland. Maar tegelijkertijd zie dit als een ultieme kans om nieuwe mensen te gaan leren kennen en nieuwe culturen. En dat is echt iets om naar uit te kijken, omdat je als persoon daardoor gaat groeien.”

“Natuurlijk is het absoluut geen fijn gevoel dat je verdrietig bent omdat jouw dierbaren en het eiland mist”, zegt Fray. “Dat is de prijs van liefde. Het is soms ook goed om te beseffen hoe mooi dat eigenlijk is. En daarin schuilt een kerstgedachte: dankbaarheid.”

Wim Statius Muller componeerde een speciale wals om zijn heimwee naar Curaçao te verwerken

Geen Kerst

Solange Wilson (33) heeft tien jaar lang geen Kerst gevierd op Saba. Ze heeft haar geliefde eiland verlaten om Communicatiewetenschappen te studeren; tegenwoordig is ze teamleider bij een internationaal bedrijf. “De belangrijkste les die ik heb geleerd: je kunt zelf beslissen waar thuis is. Het maakt niet uit waar je ter wereld bent. Het ligt inderdaad aan jouw mindset.

“Wat me bij is gebleven van mijn studietijd, is dat veel van onze studenten rekenen op ouders en familie om onze dure tickets te betalen. Ouders willen liever niet dat hun kind een bijbaan hebben, zoals andere internationale studenten. Voor veel jongeren is dit slecht voor hun ontwikkeling. Daarbij komt de vraag: is het wel echt zo slim om naar de Cariben te gaan, terwijl je begin januari meteen tentamens hebt?”

“Ouders denken dat ze hun kind in het buitenland helpen, door hun pijn te verzachten. Maar je kunt je echt afvragen of dit de manier is om een jongvolwassene zelfstandig te laten worden. Waarom zou je je ouders het dubbele aan tickets laten betalen? Met dat geld kun je misschien in de zomer écht quality time met ze hebben.”

“Wat ik zeg klinkt allemaal hard voor veel jongeren en ouders”, zegt Wilson. “Maar deze wereld ís ook hard. Het grootste cadeau wat je jezelf kunt doen deze Kerst, is uit de grond van je hart beslissen dat je zelfredzaam wordt. Meer zelfverzekerd zijn, meer je emoties onder controle kunnen houden en dat je beter problemen kunt oplossen.”

Familierecept

Voor de feestdagen maakt Wilson allerlei Caribische hapjes, zoals Johnny Cakes. “Ik zet muziek aan, we gaan dansen en lachen! Waar je ook ter wereld bent: zorg maar zelf voor de Caribische sfeer in huis.”

“Ik snap heel goed dat je met familie wil zijn rond Kerst. Maar”, zegt ze lachend, “tien jaar geleden was dat pas moeilijk. In deze moderne tijden kun je makkelijk via videobellen ook echt quality time hebben met je dierbaren.”

“Mijn gouden tip: vraag nou eindelijk eens naar dat ene familierecept. Haal de ingrediënten en ga videobellen met ze zodat je eindelijk zelf die Johnny cake, pastechi, black cake of dat andere kunt maken. Zo word je zelfstandiger én maak je herinneringen die je voor de rest van jouw leven zal koesteren.”

Niet eenzaam? ”Je kunt nu het verschil maken voor een ander”, zegt Claudio Fray. “Op mijn werk vragen we elkaar: hoe vier jij eigenlijk Kerst? Het is zo leerzaam om die vraag te stellen, want op die manier leer je om mensen op belangrijke momenten niet uit het oog te verliezen.”

“Je hoeft niet alleen te zijn met Kerst. Besef dat mensen met Kerst héél graag iets voor anderen willen betekenen. Denk aan mede-studiegenoten en mensen op werk.”

Daar is Solange Wilson het helemaal mee eens. “Als je je afvraagt of iemand misschien alleen is rond de feestdagen, check het gewoon even. Read between the lines.”

“Als ik vanavond last minute tegen wat mensen zeg: hé, deze persoon viert Kerst alleen. Mag diegene ook komen? Ze zouden meteen ‘ja, natuurlijk!’ roepen. Mensen willen graag elkaar helpen, maar je moet wel je hand durven op te steken.”