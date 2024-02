Doorbraak in behandeling prostaatvergroting op Aruba

ORANJESTAD – Het Horacio Oduber Hospitaal heeft voor het eerst twee Prostaat Arterie Embolisaties uitgevoerd. De voordelen van deze behandeling voor patiënten met urinaire klachten zijn de korte duur van de behandeling, die binnen een dagopname plaatsvindt zonder de noodzaak voor algehele anesthesie. Patiënten kunnen binnen vier uur weer naar huis. Bovendien is de kans op complicaties, waaronder seksuele, kleiner in vergelijking met de reguliere prostaatoperatie.

Minstens één op de drie mannen ouder dan 50 jaar op Aruba ervaart urinaire klachten. Bij mannen kunnen urinaire klachten verschillende oorzaken hebben, maar meestal gaat het om een goedaardige vergroting van de prostaat die druk zet op de urinebuis, wat problemen veroorzaakt bij het plassen. Het gebruik van medicatie helpt alleen om de symptomen te behandelen, niet de onderliggende oorzaak.

Tijdens een PAE-procedure wordt er een kleine katheter ingebracht in de lies of pols van de patiënt. Onder röntgenbegeleiding wordt de katheter naar de bloedvaten geleid die de prostaat van bloed voorzien. Kleine deeltjes worden vervolgens via de katheter in deze bloedvaten ingespoten om ze te blokkeren. Het doel is om de bloedtoevoer naar de vergrote prostaat te verminderen, wat leidt tot een verkleining van de prostaat en verlichting van de symptomen.

Sytse Oudkerk, interventieradioloog bij Link2Care Clinics Nederland, met wie het ziekenhuis samenwerkt, zegt dat de PAE-behandeling in de VS en andere Europese landen al vele jaren wordt uitgevoerd. “In Portugal heb ik deze innovatieve behandeling geleerd van professor Pisco, de pionier van deze behandeling, en in 2022 introduceerden we het in Nederland in onze gespecialiseerde kliniek in Bilthoven – Utrecht.”

Met de introductie van deze behandeling breidt het Oduber-hospitaal zijn medische zorg uit, wat volgens het ziekenhuis van grote waarde is voor veel mannelijke patiënten met prostaatproblemen. Het ziekenhuis op Aruba is het eerste ziekenhuis in de Nederlandse Caribische regio die deze PAE-behandeling faciliteert.