Gezondheidszorg Bezetting ziekenhuisbedden Aruba daalt, maar blijft zorgelijk Redactie 2024-03-28 - 1 minuten leestijd

ORANJESTAD – De bezetting van ziekenhuisbedden in het Horacio Oduber Hospitaal (HOH) op Aruba laten een lichte daling zien ten opzichte van het alarmerende cijfer in januari toen met 96,6 procent bijna elk bed bezet was. Toch blijft de situatie ondanks de lichte daling zorgwekkend met een nog steeds hoge bezettingsgraad. In totaal werden 811 patiënten opgenomen, wat minder is dan de 882 patiënten in januari.

De gemiddelde verblijfsduur van een patiënt in het HOH was in de maand februari 4,3 dagen. Ondanks de afname in de bezetting, ondergingen 551 patiënten een operatie, elf meer dan in januari. De Spoedeisende Hulp zag een lichte afname in het aantal patiënten van bijna drieduizend in januari naar iets meer dan 2.800 in februari, waarbij 43,2 procent van deze bezoeken niet gerelateerd was aan noodgevallen.

In februari werden 71 baby’s geboren in het HOH, waarvan 37 jongens en 34 meisjes. De Bloedbank van Aruba ontving 191 bloeddonaties. Specialisten in het ziekenhuis voerden bijna 6.500 consulten uit en de afdeling radiologie verrichtte ruim 4.600 onderzoeken, waaronder CT-scans en MRI’s. Het laboratorium van het HOH ontving minder dan twaalfduizend bezoeken, een lichte daling vergeleken met twaalfduizend+ bezoeken in januari. Aan het einde van februari konden 806 patiënten het ziekenhuis verlaten en naar huis terugkeren.