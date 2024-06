Gezondheidszorg Stijging ongeplande operaties in ziekenhuis Aruba Redactie 23-06-2024 - 1 minuten leestijd

ORANJESTAD – In mei zijn 836 patiënten in het ziekenhuis opgenomen, een lichte stijging ten opzichte van april (828) en maart (780). De stijging zat hem in meer ongeplande opnamens. In april was 68 procent ongepland, deze maand steeg dat tot bijna 75 procent.

De gemiddelde opnameduur in mei was ruim vier dagen. De bedbezetting daalde in mei naar ruim 83 procent, vergeleken met bijna 94 procent in april. Het totale aantal uitgevoerde operaties bedroeg 622, wat meer is dan in april (577) en maart (514).

De Spoedeisende Hulp behandelde bijna 2800 patiënten in mei, bijna honderd meer dan de maand ervoor.

Het ziekenhuis verwelkomde in mei 79 baby’s, waarvan 46 jongens en 33 meisjes. In april werden er bijna net zoveel baby’s geboren, 80.

In totaal vonden er in mei bijna 7400 consulten plaats bij HOH-specialisten, 271 meer dan in april. De afdeling Radiologie voerde 4822 onderzoeken uit, terwijl LABHOH 12614 personen ontving, een toename van 1351 personen vergeleken met april.

Ten slotte keerden 825 patiënten na hun opname in mei weer huiswaarts.