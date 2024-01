Voormalige Arubaanse minister en partner gearresteerd in grootschalig fraudeonderzoek

ORANJESTAD – De Landsrecherche van Aruba heeft gisteren Eumar Koolman en zijn partner gearresteerd op verdenking van corruptie. Eumar Koolman, voorheen coördinator onder ex-minister Chris Romero, werd al eerder in november 2023 gearresteerd. Het Openbaar Ministerie bevestigt zijn tweede arrestatie. Koolman is betrokken bij de zogenaamde Kwihi-zaak, waarbij vermoed wordt dat er sprake is van corruptie met publieke fondsen.

De kwestie draait om overeenkomsten voor dienstverlening, gesloten door de voormalige minister Chris Romero. Het vermoeden bestaat dat Koolman en anderen op frauduleuze wijze geld van het Land Aruba hebben ontvangen door deze overeenkomsten.

Het Openbaar Ministerie onderzoekt nu hoe, kennelijk systematisch, ‘spookambtenaren’ werden ingezet die feitelijk niet aanwezig waren of werkten, maar wel een hoog salaris ontvingen. Koolman zou een bedrijf hebben gehad dat deze werknemers, die zogenaamd bij het ministerie van voormalig minister Chris Romero werkten, in dienst had. Er wordt beweerd dat zelfs de zoon van een voormalige MEP-minister is aangenomen, wiens huis in het verleden ook is doorzocht.

De situatie kwam aan het licht toen Ursell Arends, de huidige minister van Integriteit, onregelmatigheden ontdekte bij het overnemen van het ministerie van Romero. In reactie hierop heeft hij een officiële klacht ingediend. Het onderzoek suggereert dat Koolman’s bedrijf mogelijk fungeerde als een soort uitzendbureau voor het ministerie, waarbij hij verantwoordelijk was voor het in dienst nemen en betalen van deze ‘spookambtenaren’.

Over Chris Romero is bekend dat hij geboren is op Aruba in 1976 en tot 2021 actief was als minister. Hij begon zijn carrière als leraar in San Nicolas en groeide door de jaren heen uit tot een bekend politiek figuur binnen de MEP-fractie.

De arrestatie van Koolman en zijn partner markeert een belangrijke fase in het onderzoek. Het OM sluit niet uit dat er meer aanhoudingen zullen volgen.