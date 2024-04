Vakantie Winkelen op Aruba, de beste shoptips Inge Poorthuis 2024-04-07 - 6 minuten leestijd

Aruba staat bekend om zijn prachtige witte zandstranden. Maar wist je ook dat je heel goed kunt winkelen op Aruba? In Oranjestad zijn veel leuke winkels en boetieks waar je heerlijk kunt shoppen. Op het eiland is sowieso een ruime keuze aan winkels met luxemerken en -producten aanwezig. Daarom geven wij je hierbij de beste shoptips voor het winkelen op Aruba.

Het grootste gedeelte van de winkels vind je aan de Main Street (Caya G.F. Betico Croes) in Oranjestad, maar ook in de zijstraten en rondom het centrum zijn winkels die zeker de moeite waard zijn om te bezoeken. Daarnaast beschikt het eiland over een aantal shopping malls.

Shopping malls op Aruba

Royal Plaza Mall Aruba

Zoals gezegd heeft Aruba meerdere grote shopping malls of winkelcentra. De Royal Plaza Mall Aruba ligt in het centrum van Oranjestad, tegenover de cruise terminal. De prachtige architectuur en de lichtroze kleur van het pand vallen direct op wanneer je in Oranjestad bent. In deze shopping mall vind je winkels van internationaal bekende luxe merken zoals Tommy Hilfiger, maar ook exclusieve juweliers als Rolex. Natuurlijk kun je in dit winkelcentrum ook terecht voor leuke souvernirs van Aruba.

Overdag kun je in de Royal Plaza Mall Aruba ook terecht voor een hapje of drankje. ’s Avonds wordt er in de Mojito‘s Cantina & Grill salsa gedanst. De winkels in de Royal Plaza Mall zijn geopend van 9.30 – 18.00 uur. Op zondag is het winkelcentrum gesloten.

Ben je op zoek naar luxe, ga dan naar de Renaissance Mall Aruba. Dit winkelcentrum wordt gezien als het meest luxe winkelcentrum van Aruba en als één van de meest uitgebereide van de Cariben. Je vindt hier meer dan zestig winkels met luxe merken als Prada, Louis Vuitton, Gucci, Cartier om er maar een paar te noemen. Naast kleding voor dames en heren biedt het winkelcentrum ook winkels met make-up, sieraden en geschenken.

Om even bij te komen van het shoppen kun je een ontspannende behandeling bij de spa boeken, die ook in de mall gevestigd is. De Renaissance Mall Aruba is gedeeltelijk overdekt, dus bij slecht weer ook een goede optie. Het winkelcentrum is van maandag t/m zaterdag geopend van 10.00 – 19.00 uur. Zondag gesloten.

In het High Rise-gebied vind je de Palm Beach Plaza Shopping Mall. Naast winkelen is entertainment waarvoor mensen naar dit winkelcentrum gaan. Je vindt er bars en restaurants maar ook een spa, bowlingbaan en een bioscoop. Daarnaast worden in deze mall diverse evenementen georganiseerd. Denk aan modeshows, een filmfestival en optredens van live bands. De openingstijden van de Palm Beach Plaza Mall zijn: maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 23.00 uur en op zondag van 15.00 – 22.00 uur.

Openingstijden van winkels in Oranjestad

De meeste winkels op Aruba zijn van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds geopend. De shoppingmalls op Aruba zijn vaak pas vanaf 10 uur ’s ochtends geopend.

Houd er rekening mee dat veel winkels op zondag gesloten zijn. Wil je toch op zondag shoppen, dan kun je bijvoorbeeld bij de Palm Beach Plaza Shopping Mall terecht op zondag na 15.00 uur.

Royal Plaza Mall is geopend van 9.30 – 18.00 uur. Op zondag is het winkelcentrum gesloten.

Renaissance Mall Aruba is van maandag t/m zaterdag geopend van 10.00 – 19.00 uur. Zondag gesloten.

Palm Beach Plaza Mall is van maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 23.00 uur en op zondag van 15.00 – 22.00 uur geopend.

Winkelen in San Nicolas

San Nicolas, ook wel Sunrise City genoemd, is de op één na grootste stad van Aruba en ligt in het zuidoosten van het eiland. Wil je even aan de drukte van Oranjestad ontsnappen maar toch leuk kunnen winkelen, dan is dit de perfecte plek. De stad staat bekend om het populaire strand Baby Beach en de kleurrijke muurschilderingen en ligt op slechts dertig minuten rijden van Oranjestad.

In San Nicolas vind je meer authentieke producten in de winkels. Er zijn bovendien veel kleurrijke galerieën en boetiekjes. Hier worden unieke producten en handwerkproducten, gemaakt door Arubaanse kunstenaars, verkocht. Ook vind je in San Nicolas één van de populairste rumwinkels op het eiland: The Aruba Rum Shop.

Kortom, op Aruba kun je prima shoppen. Zowel de grote, internationale luxemerken zijn vertegenwoordigd op het eiland, maar er zijn ook voldoende lokale producten te koop.

Wil jij ook winkelen op Aruba?

Wil je ook graag shoppen in één van de leuke shopping malls op het eiland? Boek dan snel een vakantie naar Aruba. Kijk bijvoorbeeld eens bij dit fantastische hotel dat in het centrum van Oranjestad ligt. Je staat in mum van tijd op de boulevard om te kunnen shoppen.

Lees ook: Top 10 leukste excursies op Aruba

Dit artikel bevat affiliate links