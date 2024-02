Bezettingsgraad Arubaans ziekenhuis met 99 procent alarmerend hoog

ORANJESTAD – De bezettingsgraad van het Horacio Oduber Hospital in Oranjestad was in januari alarmerend hoog. 99,9 procent rapporteert het ziekenhuis. 882 patiënten werden afgelopen maand opgenomen, 841 patiënten mochten weer naar huis.

De opnamecijfers van januari zijn de afgelopen drie maanden nagenoeg hetzelfde. Het aantal operaties dat plaatsvond in januari was met bijna 550 patiënten hoger dan in december 2023 toen net geen 400 operaties werden uitgevoerd. In november was dat 566.

Er is een daling te zien in de cijfers voor zowel opnames als operaties in december, wat deels te wijten is aan de jaarlijkse eindejaarsreces van de operatiekamers, waardoor er minder operaties plaatsvinden in december en dienovereenkomstig ook minder opnames.

Maar wat alarmerend is en bekend is gemaakt, is de bezettingsgraad van bedden in januari: 99,9 procent. In november 2023 was dit 79 procent en in december bijna negentig procent.

In januari werd aangekondigd dat het ziekenhuis vol was met patiënten en dat er zelfs operaties geannuleerd konden worden, omdat er altijd bedden beschikbaar moeten blijven voor noodgevallen, wat nu terug te zien is in het bezettingspercentage.

Overig

Er werden in totaal 75 baby’s geboren in januari, wat drie baby’s minder is dan in december. En in januari ontving de Bloedbank Aruba in totaal bijna tweehonderd bloeddonaties.

De spoedeisende hulp zag in januari een totaal van bijna 3.000 patiënten, wat minder is dan in december. Toen kwamen er bijna 3.300 patiënten.

Specialisten bij het HOH hebben in totaal bijna 6.700 patiënten-consulten uitgevoerd, wat hoger is dan in december (bijna 5.700 patiënten). Dit heeft ook te maken met de feestdagen aan het einde van het jaar. De afdeling Radiologie voerde in totaal meer dan 5.000 tests uit, zoals CT-scans, MRI’s en meer. Dit aantal is hoger dan in december (ruim 4.000) en ook hoger dan in november (ruim 4.500). Een totaal van meer dan 12.000 personen bezocht LABHOH voor hun tests, wat hoger is dan in december (ruim 9.000) en ook hoger dan in november (ruim 11.000).