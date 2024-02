CEO van Aruba Airport vertrekt

ORANJESTAD – Joost Meijs, sinds augustus 2019 CEO van Aruba Airport Authority, vertrekt na het aflopen van zijn benoemingsperiode van vijf jaar, bij de Arubaanse luchthaven.

Bij aanvang in 2019 was de belangrijkste opdracht voor Meijs en het nieuwe management het succesvol uitvoeren van de geplande grootschalige investering in de luchthaventerminal en andere kritische infrastructuur onder de naam Gateway 2030.

Meijs was voor zijn komst naar Aruba dertien jaar CEO op Eindhoven Airport. Hij begon op 1 maart 2006 als directeur Commerciële Dienstverlening & PR. Na een korte periode als adjunct-directeur werd hij op 1 oktober 2008 algemeen directeur/CEO van de luchthaven.

Gateway 2030

De eerste fase van Gateway 2030 is een nieuw bagagesysteem, hal en check-in hal en wordt medio 2024 opgeleverd. Deze fase betreft een investering van ruim 140 miljoen dollar en wordt uitgevoerd door een groep van Arubaanse bouwbedrijven.

De bouw van de tweede fase van Gateway 2030, de nieuwe wachtruimtes en extra gates, start naar verwachting in de zomer van 2024. Ook de voorbereidende werkzaamheden voor de derde, en laatste fase zijn inmiddels opgestart en completeert een totale investering in Gateway 2030 van ruim 300 miljoen dollar.

Covid

De covid-crisis in 2020 en 2021 zorgde voor een periode van grote onzekerheid voor de Arubaanse luchthaven. De drastische terugval van de inkomstenstroom door minder passagiers als een direct gevolg van de crisis, en de onzekerheid over de snelheid van een herstel, leidde tot een besluit de organisatie van de luchthaven aan te passen. Anno 2024 is de luchthaven volledig hersteld van de covid-crisis.

Het bestemmingenpakket is uitgebreid en het passagiersaantal gegroeid naar een recordhoogte in 2023. Ten opzichte van 2019 groeide die met acht procent. De luchthaven is, na een door covid gecreëerd aanzienlijk negatief financieel resultaat in 2020, anno 2024 weer financieel stabiel met een gezond rendement, zegt de luchthaven.

Aruba Airport nam het initiatief tot het oprichten van de Dutch Caribbean Cooperation of Airports (DCCA), een samenwerking tussen de zes luchthavens in het Nederlands Caribisch gebied in. De doelstelling van DCCA is de kwaliteit en veiligheid van de luchthavens te verbeteren en schaalgrootte te creëren middels hechte samenwerking en uitwisseling van informatie en kennis.

Sinds haar oprichting promoot de DCCA een ambitieus plan voor betaalbare, efficiënte en duurzame vliegverbindingen tussen de zes eilanden. Dit heeft geresulteerd in het vertrek van het eerste elektrische vliegtuig ooit in het Caribische luchtruim vanaf de Arubaanse luchthaven in 2022.

Joost Meijs, CEO AAA: “Ik geef met veel plezier leiding aan deze ambitieuze luchthaven en zal dat blijven doen tot het einde van mijn benoemingstermijn in de zomer van 2024. Aruba Airport heeft een fantastisch team en het is dankzij het goede werk en de enorme inzet van alle collega’s dat de luchthaven zo succesvol is geworden in het uitvoeren van onze ondernemingsstrategie. Ook de sterke partnerships met externe partijen en de luchthaven partners waaronder de douane, immigratiedienst, en de grond afhandelingsbedrijven zijn en blijven cruciaal voor de successen van de airport”.

Aruba Airport

AUA Airport is een van de drukste luchthavens in het Caribisch gebied, met 22 verschillende luchtvaartmaatschappijen die bijdragen aan de verwerking van bijna drie miljoen passagiers per jaar en het onderhouden van vliegverbindingen naar 22 steden en 34 non-stopbestemmingen wereldwijd.

De passagiers van AUA Airport komen voor ruim driekwart uit de Verenigde Staten en Canada, veertien procent uit Latijns-Amerika, zes procent uit Europa en vier procent uit het Nederlands Caribisch gebied.