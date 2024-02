Toenemende bezorgdheid over golf van moorden op buitenlandse toeristen in Medellín

MEDELLÍN- In de populaire Colombiaanse stad Medellín is sprake van zeer grote bezorgdheid door een golf van moorden op buitenlandse toeristen, vooral mannen, die de stad in de afgelopen maanden bezochten.

In de afgelopen week alleen al waren er vijf dodelijke slachtoffers te betreuren, waaronder nu voor het eerst ook een 57 jaar oude man met de Nederlandse nationaliteit. Wat tot extra bezorgdheid leidt is dat een deel de moorden ook plaatsvindt in de populaire wijk El Poblado, tot zover aangemerkt als zeer veilig voor buitenlanders.

In bijna alle gevallen gaat het om mannen die via zogenaamde dating apps kennis maken met Colombiaanse schonen en die, na een nachtje stappen, dood worden aangetroffen in hun eigen hotelkamer. Het vermoeden bestaat dat bendes aantrekkelijke vrouwen inzetten om hun slachtoffers te verleiden en vervolgens te beroven, in sommige gevallen met een dodelijke afloop.

Het Nederlandse slachtoffer kwam op vrijdag na middernacht bij zijn hotel in de Calle 11C aan met twee vrouwen, die hij meenam naar zijn kamer. De beide vrouwen verlieten rond 5 uur in de ochtend het hotel weer, maar zonder de man. Later op de ochtend werd het stoffelijk overschot van de Nederlander aangetroffen, toen kamermeisjes de kamer binnenkwamen en het levenloze slachtoffer vonden.

Bij veel van de berovingen in het uitgaanscircuit wordt gebruik gemaakt van het bedwelmende middel Scopolamine, dat in Colombia vrij makkelijk verkrijgbaar is. Bij toediening van het middel dat vrijwel geur- en reukloos is en daarom makkelijk kan worden toegevoegd in drankjes zonder op te vallen, worden slachtoffers vaak pas na meer dan 24 uur wakker. In veel gevallen is er sprake van een matig tot aanzienlijk geheugenverlies. In sommige gevallen komen de slachtoffers bij het gebruik van Scopolamine ook te overlijden, door het al dan niet bewust toedienen van een te zware dosis.

Waarschuwing

De Amerikaanse overheid merkt de stad na de moord op tenminste vijf Amerikaanse staatsburgers in de afgelopen maanden, inmiddels aan als ‘zeer gevaarlijk’ voor buitenlanders. Eind vorig jaar kwamen door een soortgelijke werkwijze in totaal al 30 toeristen om het leven in de stad.

De burgermeester van Medellín, Federico Andrés Gutiérrez, toont zich inmiddels ook bezorgd om de reputatie van de populaire stad. Om het aantal moorden op buitenlandse toeristen terug te dringen, wil hij het welig tierende sekstoerisme in de stad af remmen, evenals het drugsgebruik in het uitgaanscircuit.

Daarmee gaat Gutiérrez in feite voorbij aan het echte probleem, namelijk een steeds groter worden onveiligheid en de aanwezigheid van bendes die in toenemende mate hebben voorzien op buitenlandse toeristen die, voor lokale begrippen, relatief vermogend zijn.