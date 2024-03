Gezondheidszorg Lichte stijging denguegevallen op Aruba Dick Drayer 2024-03-23 - 2 minuten leestijd

ORANJESTAD – Op Aruba is sprake van een lichte toename in het aantal verdachte gevallen van Dengue. Dat meldt de Afdeling Epidemiologie en Onderzoek van het Arubaanse Departement van Volksgezondheid. De waarneming komt voort uit gegevens verzameld door een nieuw surveillancesysteem dat zowel de symptomen gemeld door huisartsen als positieve laboratoriumresultaten in de gaten houdt. Dit fenomeen doet zich niet alleen op Aruba voor, maar is ook zichtbaar in andere landen in de regio.

De toename komt onverwachts tijdens het droge seizoen, waarin weinig regen valt. Desondanks meldt de Afdeling Vectorcontrole het vinden van muggenbroedplaatsen rondom huizen. Dit is met name het geval bij inwoners die water verzamelen voor het bewateren van planten of het schoonmaken van de auto. Waterhoudende containers, vaak achtergelaten in de tuin, vormen de grootste bron van deze broedplaatsen.

Opruimen

Om de verspreiding van Dengue te voorkomen, is het cruciaal de muggenpopulatie te beperken door mogelijke broedplaatsen te elimineren. Dit betekent dat men actief waterhoudende objecten rondom woningen, scholen en werkplekken moet opruimen of afdekken, zoals emmers onder bomen, oude banden en speelgoed. Ook is het van belang verzameld water in vaten of andere containers te bedekken en regelmatig te controleren op de aanwezigheid van muggenlarven.

Daarnaast is persoonlijke bescherming tegen muggenbeten essentieel. Draag kleding met lange mouwen en broekspijpen in de avond, gebruik muggenwerende middelen op blootgestelde huid, zet kaarsen of spiralen tegen muggen buiten neer, sluit deuren en ramen voor het donker wordt of installeer horren, en vermijd plaatsen waar veel muggen zijn. Het regelmatig gebruik van insecticiden in en rond het huis kan ook helpen de muggenpopulatie te verminderen.