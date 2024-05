Economie Arubaans gezin met twee kinderen heeft in april bijna hetzelfde nodig om rond te komen Redactie 24-05-2024 - 2 minuten leestijd

ORANJESTAD – Een gezin met twee kinderen op Aruba had in april bijna net zoveel florin nodig om rond te komen als in maart, dat was de maand ervoor ook al zo. Het minimale inkomen is nu 5.497 florin, drie florin meer dan vorige maand. Ten opzichte van een jaar geleden is het niveau 113 florin omhoog gegaan. Dat is op te maken uit de maandelijkse inflatierapportage van het Centraal Bureau voor de Statistiek CBS.

Wie in zijn eentje een huishouden runt, had op Aruba in april minstens 2.618 florin nodig. Twee florin meer dan in maart. Het minimumloon op Aruba ligt daar 632 florin onder.

Het bestaansniveau wordt door het CBS gedefinieerd als het minimum niveau van inkomen dat nodig is om in de maatschappij op een adequate en sociaal aanvaardbare manier te functioneren. Deze armoedegrens wordt elke maand aangepast aan de hand van de kosten voor essentiële goederen zoals voedsel, kleding, onderdak, vervoer en andere noodzakelijke artikelen.

Prijzen

De prijzen op Aruba zijn in april licht gestegen met gemiddeld 0,1 procent. Ten opzichte van een jaar geleden stegen de prijzen met ruim twee procent. Bij elkaar opgeteld zijn de prijzen in de laatste twee jaar 1,9 procent gestegen.

De prijsstijgingen komen vooral op het conto van de sector ‘Transport’, net als de afgelopen twee maanden. Nu is de stijging forser, met ruim vier procent. Dat komt vooral door duurdere prijzen voor de aanschaf van auto’s. De sector ‘huishouding’ werd bijna vijf procent goedkoper, vooral door goedkopere huishoudelijke apparatuur.

De prijzen van elektriciteit en water, benzine en diesel worden grotendeels bepaald door de internationale ruwe olieprijzen. In april bedroeg de gemiddelde prijs per vat ruwe olie 85 dollar, een stijging van bijna vijf dollar (5,5 procent) vergeleken met maart.

De prijzen van elektriciteit en water zijn niet veranderd vergeleken met maart. Vervolgens bleef de gemiddelde elektriciteitsprijs per huishouden op bijna 275 florin, terwijl de gemiddelde waterprijs per huishouden op bijna 170 florin bleef.

In april 2024 registreerde de benzineprijs een stijging van ruim elf cent (4,4 procent). De dieselprijs registreerde een daling van ruim zes cent (-2,7%).

Boodschappenmandje

Het boodschappenmandje dat het CBS gebruikt om de inflatie te meten bestaat uit 408 goederen en diensten. 150 producten werden duurder in april, terwijl 181 producten goedkoper werden. 77 producten bleven in prijs gelijk.