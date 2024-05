Nieuws uit Nederland Mysterieuze moord op Arubaanse Amsterdammer Johnny Ponson Redactie 01-05-2024 - 2 minuten leestijd

De 65-jarige Johnny Ponson | Foto: Politie

AMSTERDAM – Johnny Ponson, een 65-jarige man uit Amsterdam-Zuidoost, is onder verdachte omstandigheden om het leven gekomen in zijn woning in de flat Gravestein. Geboren en getogen op Aruba, leidde Ponson een teruggetrokken maar behulpzaam leven. De politie, die de zaak intensief onderzoekt, staat voor een raadsel en roept getuigen op om zich te melden.

Op zaterdag 30 maart trof de politie Johnny Ponson levenloos aan in zijn appartement op de begane grond van de flat Gravestein, nadat een kennis alarm sloeg vanwege een gemiste afspraak. Ponson, bekend om zijn hulpvaardigheid en geliefd onder buurtbewoners, bood ondersteuning bij belastingaangiftes waarvoor hij een kleine vergoeding ontving.

Volgens Folkert van Dekken, leider van het rechercheonderzoek, had Ponson een rustig leven. “Hij kwam niet vaak buiten maar was een bekend gezicht in de buurt vanwege de hulp die hij zijn buren bood. Zijn dood is een schok voor de gemeenschap,” aldus Van Dekken. De politie onderzoekt verschillende scenario’s en heeft nog geen uitspraken gedaan over de exacte doodsoorzaak of over mogelijke verdwijnen van eigendommen uit Ponsons woning.

Ponson, die een groot deel van zijn leven in Colombia en op Aruba woonde, had drie kinderen uit twee relaties. Hij was voor het laatst gezien op 28 maart, twee dagen voor zijn dood. De politie hoopt door het spreken met mensen die Ponson kort voor zijn dood hebben gezien of gesproken, meer duidelijkheid te krijgen over de omstandigheden die tot zijn dood hebben geleid.

De gemeenschap en de politie blijven achter met veel vragen over de tragische dood van Johnny Ponson. De herdenkingsbijeenkomst die kort na zijn dood werd gehouden, toont de impact van zijn verlies op de buurt. De politie blijft zoeken naar antwoorden en roept iedereen die mogelijk meer weet op om zich te melden en bij te dragen aan het oplossen van dit raadselachtige misdrijf.