Politie en Justitie OM Aruba eist in hoger beroep tegen politicus Sevinger 4 jaar cel Redactie 26-05-2024 - 5 minuten leestijd

Door Caribisch Netwerk | Melissa Stamper

ORANJESTAD – Het Openbaar Ministerie (OM) van Aruba heeft deze week in hoger beroep vier jaar celstraf geëist met aftrek van voorarrest voor oud-minister en huidige parlementariër Benny Sevinger (AVP). Ook wil het OM dat Sevinger acht jaar niet deelneemt aan verkiezingen en niet als ambtenaar mag werken.

“Als er iets is dat de zaak Avestruz laat zien is dat niet alle bestuurders zich aan de beginselen van behoorlijk bestuur houden. Wanneer een bestuurder zich niet alleen niet aan de beginselen van behoorlijk bestuur houdt, maar zich daarnaast zelfs schuldig maakt aan passieve omkoping, oplichting, verduistering en ambtsmisbruik – dan raakt de burger het vertrouwen in die bestuurder kwijt. Dan komt het fundament onder de democratische rechtsstaat zoals wij die kennen op losse schroeven te staan”, aldus advocaat-generaal Van Unnik tijdens het requisitoir deze week.

Erfpacht-terreinen

Sevinger was van 2009 tot 2017 minister van Infrastructuur, Integratie en Ruimtelijke Ordening. De oud-minister tekende in deze periode meer dan 400 aanvragen voor erfpacht-terreinen. Hij zou in ruil voor giften en donaties erfpacht-terreinen hebben uitgegeven aan vrienden en AVP gelieerde personen, die de erfpacht-terreinen weer doorverkochten tegen hoge bedragen.

Tijdens het hoger beroep kwamen verschillende stukken binnen, waaronder nieuwe getuigenverklaringen, psychologische rapporten en financiële overzichten die in de loop van de week behandeld werden.

Sevinger heeft echter na de tiendaagse behandeling toch een goed gevoel bij zegt hij tegen Caribisch Netwerk. “Anders dan in eerste aanleg had ik de indruk dat het Hof (Gemeenschappelijk Hof van Aruba, Curaçao, Sint-Maarten en van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba red.) nu gedetailleerde vragen stelde om duidelijkheid te krijgen over het zaakdossier en dat geeft mij een positief gevoel, dat zal ons ook helpen om vrijspraak te krijgen.”

Lager eis in hoger beroep

Het OM eiste in eerste aanleg vijf jaar cel, maar Sevinger werd in april vorig jaar veroordeeld tot een jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk, vanwege omkoping en verduistering. Het OM legt zich neer bij de vrijspraak voor witwassen van Sevinger, daarom is de eis in hoger beroep dan ook lager dan in de zaak die diende bij de rechtbank, legt persofficier Patrick van der Biezen uit.

Het OM ging gedeeltelijk in hoger beroep tegen Sevinger en ook tegen ondernemer en oud-ambtenaar Pieter Susebeek en radiopersoonlijkheid Leonsita Arends en eiste drie jaar cel voor beiden, waarbij Arends een geldboete moet betalen van 25.000 Arubaanse florin en wordt bij Susebeek de winst van 1,3 miljoen dollar afkomstig van de verkoop van erfpachtterreinen in beslag genomen.

Voor ondernemers Gaby Werleman, Ninosca Nunez en Carlos Mansur en Curt Harms, die gedeeltelijk vrijgesproken waren maar in beroep gingen tegen het gehele vonnis, eiste het OM dezelfde eisen als in eerste aanleg.

Giften en donaties

Sevinger zou naast zijn hekwerk en een vector gym ook betalingen voor zijn tuin als gift hebben ontvangen. Naast een envelop met geld zou de oud- minister via zijn stichting Fundacion Curason Berde (FCB) 92.500 Arubaanse florin aan donaties en sponsoring hebben ontvangen. Ook zou hij met geld van de stichting reistickets voor zijn vrouw hebben betaald.

De giften en donaties komen van ondernemers die hoopten dat hij als minister voordelig zou beslissen op hun erfpachtaanvragen op toplocaties bij Eagle Beach, Palm Beach, Sasakiweg en Wayaca.

Sevinger blijft ontkennen dat hij wie dan ook een voorkeursbehandeling heeft gegeven of enige betrokkenheid bij corruptie of omkoping. Hij spreekt eerder over ‘politieke vervolging’ van het OM. ”Ik heb mijn werk naar eer en geweten gedaan. Ik sta hier omdat mijn politieke tegenstanders en het OM vinden dat mijn beleid als minister tegen de wet was”, zei hij tegen het Hof in zijn laatste woord op woensdag.

Bijna 1 miljoen terugbetalen

Het OM heeft afgelopen maandag in de ontnemingszaak tegen de oud- minister een vordering gevraagd van 940.000 Arubaanse florin. In afwachting van de uitspraak in hoger beroep is de ontnemingszaak nu tot 21 oktober aangehouden. “OM kan van alles vragen maar ze zullen moeten bewijzen dat ik dat geld heb. Het lijkt erop dat de politieke vervolging doorgaat, totdat ze mijn leven kapot maken”, stelt Sevinger.

Verder de politiek in

Ondanks zegt de politicus zeker te zijn van vrijspraak. Hij wil na de uitspraak deelnemen aan de volgende verkiezingen. Nu is zijn stichting stilgelegd, maar betaalt hij nog de huur van zijn partijhuis. Hij legt uit dat hij nog een laatste keer wil deelnemen aan de verkiezingen volgend jaar voordat hij met pensioen gaat, zodat hij ‘zijn projecten van zeven jaar geleden kan afmaken’.

Het Hof doet uitspraak in hoger beroep op 12 juli.