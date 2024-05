Media Persvrijheid op Aruba belicht belang van milieujournalistiek Redactie 03-05-2024 - 2 minuten leestijd

ORANJESTAD – Vandaag, 3 mei is het Wereld Persvrijheidsdag, uitgeroepen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 1993 en staat de persvrijheid wereldwijd in de schijnwerpers. De datum, gekozen ter herinnering aan de Windhoek Verklaring, markeert de noodzaak voor een vrije pers en het verdedigen van journalistieke onafhankelijkheid tegen aanvallen. Dit jaar focust de dag op het thema ‘Prensa pa Planeta: Periodismo den cara di e crisis ambiental’ (Pers voor de planeet: journalistiek in het aangezicht van de milieucrisis), zo meldt de organisatie Rainbow Warriors Core Foundation.

Journalisten wereldwijd staan voor grote uitdagingen in hun verslaggeving over milieukwesties zoals klimaatverandering, illegale mijnbouw en ontbossing. Deze onderwerpen zijn essentieel om democratische samenlevingen te informeren en te vormen, wat bijdraagt aan het behoud van vrede en democratische waarden.

Het tegengaan van desinformatie is een ander cruciaal onderdeel van de rol van de media. UNESCO heeft hierop ingespeeld met handleidingen zoals Journalism, fake news & disinformation in 2018 en recentelijk met The Guidelines for the governance of digital platforms in 2023. Deze richtlijnen beogen een betrouwbare informatiestroom te garanderen, wat essentieel is voor een goed geïnformeerd publiek debat.

Op Aruba worden journalisten geconfronteerd met aanzienlijke obstakels. De kosten voor toegang tot informatie over bedrijven en projecten zijn aanzienlijk gestegen, waardoor grondig onderzoek bijna onmogelijk is. Bovendien houdt de overheid cruciale informatie achter, wat een volledige en tijdige verslaggeving in de weg staat. Dit geldt ook voor milieuorganisaties die soms misleidende informatie verspreiden.

Deze situatie benadrukt het belang van een waakzame pers die zich niet laat misleiden door ongegronde uitspraken van de overheid, gewetenloze ontwikkelaars of milieuorganisaties. De Arubaanse pers moet zich sterk maken voor de belangen van de toeristische sector, de lokale gemeenschap, en de algehele gezondheid en welvaart van het eiland.

Wereld Persvrijheidsdag herinnert ons aan de noodzaak van een vrije en eerlijke journalistiek, die essentieel is voor het aanpakken van de milieu-uitdagingen waarmee onze planeet wordt geconfronteerd. Het blijft een dag van reflectie en actie voor een betere wereld, waar informatie vrij stroomt ten dienste van alle mensen, aldus de Rainbow Warriors Core Foundation.