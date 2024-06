Natuur & Milieu Aruba viert Wereld Oceaan Dag met campagne ‘Eight to Eight, Because Our Planet Can’t Wait’ Redactie 10-06-2024 - 3 minuten leestijd

ORANJESTAD – Aruba vierde op 8 juni 2024 de Wereld Oceaan Dag met de campagne Eight to Eight, Because Our Planet Can’t Wait. Deze dag benadrukt het belang van onze oceanen voor het leven op aarde. Van drinkwater tot voedsel en zelfs zuurstof, onze oceanen spelen een cruciale rol in ons dagelijks leven. Maar de gezondheid van deze oceanen staat onder druk door vervuiling en overbevissing.

Oceanen bedekken meer dan zeventig procent van de planeet en zijn de bron van leven voor zowel mensen als dieren. Ze produceren minstens vijftig procent van de zuurstof op aarde en vormen het grootste ecosysteem met de meeste biodiversiteit. Bovendien zijn oceanen een belangrijke voedselbron voor meer dan een miljard mensen.

Helaas zijn meer dan negentig procent van de vispopulaties uitgeput en is vijftig procent van de koraalriffen vernietigd. We halen meer uit de oceanen dan ze kunnen herstellen. Het is tijd om samen te werken voor een nieuw evenwicht waarin we de oceanen niet uitputten, maar toestaan te herstellen en weer te bloeien.

Het thema voor Wereld Oceaan Dag 2024, Awaken New Depths, roept op tot een nieuwe kijk op de relatie met de oceanen. De Verenigde Naties, samen met regeringen, inheemse leiders, wetenschappers, de private sector, en jongerenactivisten, benadrukken de urgentie van deze kwestie. Ondanks eerdere inspanningen hebben we slechts aan de oppervlakte van de nodige kennis en strategieën geraakt.

In 2017 riepen de Verenigde Naties het decennium van oceaanwetenschap voor duurzame ontwikkeling uit, dat loopt van 2021 tot 2030. Dit initiatief, geleid door de Intergouvernementele Oceanografische Commissie van UNESCO, heeft tot doel de gezondheid van de oceanen te verbeteren.

In 2022 organiseerde UNESCO de Ocean Conference in Barcelona, waar belangrijke stappen werden gezet om de plasticvervuiling aan te pakken. Hier werd de UNEA Resolutie 5/14 “End plastic pollution: Towards an international legally binding instrument” aangenomen, wat leidde tot de ontwikkeling van een wereldwijd plasticverdrag.

Situatie op Aruba

Op Aruba ontbreekt het aan wetten om vervuiling, biodiversiteit en mariene hulpbronnen te reguleren. Er is geen Milieubeheer Landsverordening. Er is geen Maritiem Beheer Landsverordening om de exclusieve economische zone en minerale rijkdommen te beheren en beschermen.

De Cartagena Convention voor de bescherming van het mariene milieu in de Caribische regio is niet volledig geïmplementeerd, met name het LBS Protocol dat landgebaseerde vervuiling reguleert.

Aruba heeft enkele NGO’s die actief zijn in oceaanwetenschap, zoals de Rainbow Warriors Core Foundation, Caribbean Applied Engineering and Science Research Foundation en Metabolic Foundation. Deze organisaties spelen een cruciale rol in het bevorderen van mariene wetenschap en duurzaamheid op het eiland.

Met de campagne Eight to Eight, Because Our Planet Can’t Wait roept Aruba op tot actie en bewustwording om de gezondheid van onze oceanen te herstellen en te behouden voor toekomstige generaties.