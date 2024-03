Aruba Arubaanse studenten willen steeds vaker in de VS studeren Dick Drayer 2024-03-10 - 2 minuten leestijd

ORANJESTAD – Een opvallende trend is zichtbaar op Aruba: steeds meer studenten tonen interesse om hun studie in de Verenigde Staten voort te zetten. Het Amerikaanse consulaat speelt actief in op deze ontwikkeling door het aanbieden van gerichte ondersteuning en programma’s. Tijdens een recent bezoek aan Aruba benadrukte de Amerikaans Consul-Generaal, Margy Bond, de inzet van het consulaat om aan deze groeiende vraag te voldoen.

Een belangrijk initiatief is het Duurzame Ingenieursuitwisselingsprogramma tussen de Universiteit van Aruba en Penn State University. Dit unieke programma, waarvoor dertien studenten zich hebben ingeschreven, onderstreept de sterke onderwijsbanden tussen Aruba en de VS en de gezamenlijke inspanningen om duurzame oplossingen te ontwikkelen.

Het consulaat heeft ook het EducationUSA programma opnieuw gelanceerd, dat gedurende de pandemie is opgezet. Dit programma biedt Arubaanse studenten de kans om advies in te winnen over studiemogelijkheden in de VS. Van het kiezen van het juiste studieprogramma tot financiële ondersteuning, EducationUSA biedt een volledige begeleiding voor studenten en hun ouders. Het wachten is momenteel op de aanstelling van een fulltime onderwijsadviseur, wat de inzet van het consulaat voor dit programma verder onderstreept.

Consul-Generaal Bond heeft de groeiende interesse van Arubaanse studenten om in de VS te studeren aangestipt als een belangrijke trend. Ze merkte op dat niet alleen atleten uit het Nederlandse Caribisch gebied worden gerekruteerd door Amerikaanse scholen, maar dat er ook een brede interesse bestaat onder niet-atleten om educatieve kansen in de VS te verkennen.

In reactie hierop heeft het Ministerie van Onderwijs van Aruba in samenwerking met het Amerikaanse consulaat, overeenkomsten gesloten met negen Amerikaanse scholen om Arubaanse studenten te accommoderen.