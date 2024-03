Venezuela Klein deel van de 7.000 Venezolanen op Aruba kunnen in juli stemmen Redactie 2024-03-15 - 2 minuten leestijd

ORANJESTAD – Meer dan 7.000 in Aruba officieel geregistreerde Venezolanen hebben slechts 1.132 zich bij het Venezolaanse consulaat aangemeld om te stemmen. 28 jullie gaan Venezolanen naar de stembus.



Nicolás Maduro gaat waarschijnlijk op voor nog een termijn van zes jaar als president van Venezuela. De regerende Socialistische Partij heeft hem opnieuw gekozen als kandidaat. De 61-jarige Maduro, die in 2013 aan de macht kwam, heeft zijn kandidatuur zelf nog niet bevestigd. Kiesregistratie Venezolanen die buiten hun land verblijven, hebben binnenkort de mogelijkheid om hun kiesregistratie bij het Consejo Nacional Electoral (CNE) te actualiseren, een belangrijke stap gezien de lage registratiecijfers voor de komende presidentsverkiezingen in juli, deels vanwege het verlies van de Venezolaanse nationaliteit bij het verkrijgen van bijvoorbeeld een Nederlands paspoort.



Vanaf 19 maart kunnen Venezolanen die in het buitenland wonen, hun kiesregistratie bijwerken door het Venezolaanse consulaat in Aruba te bezoeken. Dit kan op maandagen en dinsdagen van 8:00 tot 11:30 uur en van 14:00 tot 16:00 uur. Het is belangrijk om een geldige of verlopen identiteitskaart en een Censusdocument, dat vijf florin kost, mee te nemen. De deadline voor deze procedure is 16 april, en Venezolanen worden aangemoedigd om dit niet uit te stellen, zodat ze actief kunnen deelnemen aan het verkiezingsproces vanuit hun verblijfplaats.

Wereldwijd beginnen de inschrijvingen op 18 maart, maar omdat dit in Aruba een nationale feestdag is, begint het consulaat op 19 maart. Dit initiatief is vooral significant in het licht van het feit dat een aanzienlijk aantal Venezolanen in Aruba niet kan stemmen vanwege het ontbreken van een verblijfsvergunning.



Daarnaast zijn er officieel geen cijfers beschikbaar over de ‘illegale’ Venezolaanse gemeenschap in Aruba, maar schattingen suggereren dat tussen de 7.000 en 10.000 Venezolanen illegaal op het eiland verblijven, die Aruba ondanks alles hun thuis hebben gemaakt.